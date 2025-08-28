Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
İŞTE G.SARAY'IN RAKİPLERİ
Frankfurt (Deplasman) Atletico Madrid (Evinde) Bodo/Glimt(Evinde) Ajax(Deplasman) Monaco(Deplasman) Union SG(Evinde)
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç 16 Eylül Salı günü oynanacak.
İŞTE DEVLER LİGİ'NDEKİ TÜM EŞLEŞMELER
ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI ŞU ŞEKİLDE;
1. Torba
Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. Torba
Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Frankfurt, Club Brugge
3. Torba
PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olimpiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya, Tottenham
4. Torba
Kopenhag, Monaco, GALATASARAY, Union SG, Karabağ, Athletico Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat