Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 19:02 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 20:12
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

İŞTE G.SARAY'IN RAKİPLERİ

Liverpool (Evinde)

Manchester City (Deplasman)

Frankfurt (Deplasman)

Atletico Madrid (Evinde)

Bodo/Glimt(Evinde)

Ajax(Deplasman)

Monaco(Deplasman)

Union SG(Evinde)

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç 16 Eylül Salı günü oynanacak.

İŞTE DEVLER LİGİ'NDEKİ TÜM EŞLEŞMELER

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI ŞU ŞEKİLDE;

1. Torba

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba

Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Frankfurt, Club Brugge

3. Torba

PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olimpiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya, Tottenham

4. Torba

Kopenhag, Monaco, GALATASARAY, Union SG, Karabağ, Athletico Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat

