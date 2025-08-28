CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından flaş yorum!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından flaş yorum!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin belli olmasının ardından sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 20:53 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 21:05
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından flaş yorum!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray'ın rakiplerinin belli olmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"GÜZEL MAÇLAR İZLETTİRECEĞİZ"

"Şampiyonlar Ligi takımlarını gördünüz. Dünya futboluna marka olmuş isimlerin hepsi oradaydı. Galatasaray da bunlardan birisi. Performansın yüksek takımların olması bizi motive eder. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ona göre takım kurduk. Geçen seneden takımımızı koruduk. 1-2 ufak eksiğimiz var. Onları da sonuçlandırmak için çalışıyoruz. Türk futbolseverlere çok güzel maçlar seyrettireceğiz."

