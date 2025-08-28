Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan transfer sözleri! "Son 2-3 gün..."

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında karşılaşacağı rakiplerin belli olmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Galatasaray'ın transfer gündemine dair de dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İŞTE ABDULLAH KAVUKCU'NUN AÇIKLAMALARI

"BİZ DEĞİL RAKİPLER DÜŞÜNSÜN"

"Güçlü rakipler çıktı dediniz, Galatasaray da çok güçlü. Hocamızın bizden istediği oyuncuları tek tek alıyoruz. Bir pozisyon daha var. Onu da yapacağız. Biz buradan inanıyoruz, çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Galatasaray gerçekten buradaki ilgiyi alakayı görüyoruz, çok büyük bir isim Galatasaray. Galatasaray iyi bir kura çekti. Biz değil rakipler düşünsün."

"YABANCI KONTENJANIMIZDA BİR BOŞLUK VAR"

1 transfer olur, 2-3 olur, mevzu değil, biz hocamız ne istiyorsa onu yapıyoruz. Bir de yabancı sayısı var, ona göre transfer yapıyorsunuz. Yabancı sayısında 1 boşluk var. Son 2-3 gün ne getirir, bakarız. Kadromuz çok iyi oldu. Geçen seneki kadroyu koruyup üstüne takviyeler yaptık.