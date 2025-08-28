CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan transfer sözleri! "Son 2-3 gün..."

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan transfer sözleri! "Son 2-3 gün..."

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında karşılaşacağı rakiplerin belli olmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Galatasaray'ın transfer gündemine dair de dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 20:58 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 21:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan transfer sözleri! "Son 2-3 gün..."

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında karşılaşacağı rakiplerin belli olmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Galatasaray'ın transfer gündemine dair de dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İŞTE ABDULLAH KAVUKCU'NUN AÇIKLAMALARI

"BİZ DEĞİL RAKİPLER DÜŞÜNSÜN"

"Güçlü rakipler çıktı dediniz, Galatasaray da çok güçlü. Hocamızın bizden istediği oyuncuları tek tek alıyoruz. Bir pozisyon daha var. Onu da yapacağız. Biz buradan inanıyoruz, çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Galatasaray gerçekten buradaki ilgiyi alakayı görüyoruz, çok büyük bir isim Galatasaray. Galatasaray iyi bir kura çekti. Biz değil rakipler düşünsün."

"YABANCI KONTENJANIMIZDA BİR BOŞLUK VAR"

1 transfer olur, 2-3 olur, mevzu değil, biz hocamız ne istiyorsa onu yapıyoruz. Bir de yabancı sayısı var, ona göre transfer yapıyorsunuz. Yabancı sayısında 1 boşluk var. Son 2-3 gün ne getirir, bakarız. Kadromuz çok iyi oldu. Geçen seneki kadroyu koruyup üstüne takviyeler yaptık.

Beşiktaş-Lausanne-Sport | CANLI
U. Craiova - RAMS Başakşehir FK | CANLI
DİĞER
Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Özbek'ten kura çekiminin ardından flaş yorum!
G.Saray'da Ederson tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! 19:29
Samsunspor - Panathinaikos | CANLI Samsunspor - Panathinaikos | CANLI 18:24
G.Saray'ın rakipleri belli oldu! G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 18:12
İşte Singo transferinin sözleşme detayları! İşte Singo transferinin sözleşme detayları! 18:05
G.Saray'ın Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! 18:04
U. Craiova - RAMS Başakşehir FK | CANLI U. Craiova - RAMS Başakşehir FK | CANLI 17:57
Daha Eski
Beşiktaş-Lausanne-Sport | CANLI Beşiktaş-Lausanne-Sport | CANLI 17:48
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:41
Savic: Fatih Tekke bizim için bir şans Savic: Fatih Tekke bizim için bir şans 16:43
FIFA'dan Yeni Malatya'ya şok ceza! FIFA'dan Yeni Malatya'ya şok ceza! 16:36
Hakan'dan flaş paylaşım! G.Saraylılar bunu konuşuyor Hakan'dan flaş paylaşım! G.Saraylılar bunu konuşuyor 15:52
G.Saray'da Bissouma gelişmesi! G.Saray'da Bissouma gelişmesi! 15:02