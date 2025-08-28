TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin kura çekimi sonucu belli olmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"GALATASARAY'A DEVE DİŞİ RAKİP GELMEDİ"

"Galatasaray iyi bir kura çekti. Gruptan çıkacağına şahsen inanıyorum. Birinci torbadan deve dişi rakipler gelmedi. Liverpool, eski Liverpool değil. Bana göre güzel kura çekti. Dördüncü torbada Türk takımı olması insanın içini acıtıyor ama Galatasaray, ikinci üçüncü torba takımlarından daha güçlü. Galatasaray, ilk 16'ya kalır, bu kadroyla da ilk 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum."

"FENERBAHÇE DE ELENMESEYDİ..."

"Dün akşam Fenerbahçe talihsiz elenmeseydi iki Türk takımının kurasını izlemek ayrı zevk verirdi. İki takımla katılmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Avrupa'da mücadele eden tüm takımları iyi sonuçlar gösterir inşallah."