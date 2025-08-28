Galatasaray'da Dursun Özbek'ten transferde flaş hamle! Monako'ya gitti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom'da şimdi ise gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Galatasaray'ın dev organizasyonda hangi takımlarla eşleşeceği merak konusu haline geldi.
Galatasaray'da son olarak Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monako'ya gitti. Sarı-kırmızılı kurmayların burada ayrıca transfer çalışmalarında bulunacağı bildirildi.
DİĞER