Galatasaray'da Dursun Özbek'ten transferde flaş hamle! Monako'ya gitti

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek, Monako'ya gitti. Özbek'ten gelen o haber ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 12:55 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 13:32
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e etkili bir giriş yaptı ve ilk 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda alınan sonuçlar ve skorlar taraftarları bir hayli memnun etti.

Cimbom'da şimdi ise gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Galatasaray'ın dev organizasyonda hangi takımlarla eşleşeceği merak konusu haline geldi.

Galatasaray'da son olarak Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monako'ya gitti. Sarı-kırmızılı kurmayların burada ayrıca transfer çalışmalarında bulunacağı bildirildi.

