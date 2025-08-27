Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, yaz transfer dönemindeki iddialı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Victor Osimhen ve Leroy Sané transferlerinin ardından savunmaya da takviye yapan sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı.

24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu transferin bonuslarla birlikte toplamda 35 milyon euroya mal olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Singo ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Çok yönlü savunma özellikleriyle dikkat çeken Singo, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER