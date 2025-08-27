CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo, sarı-kırmızılı kulübe imza atmak için İstanbul'a geldi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 01:17 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 01:34
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Galatasaray, yaz transfer dönemindeki iddialı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Victor Osimhen ve Leroy Sané transferlerinin ardından savunmaya da takviye yapan sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı.

24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu transferin bonuslarla birlikte toplamda 35 milyon euroya mal olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Singo ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Çok yönlü savunma özellikleriyle dikkat çeken Singo, stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

