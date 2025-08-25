CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Yaz transfer dönemi hamleleri ile ses getiren Galatasaray'da gündeme Chelsea'den ayrılması beklenen Christopher Nkunku geldi. İşte Fransız basınında yer alan o iddia... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:03
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hareketliliği devam ediyor. Victor Osimhen hamlesi ile Avrupa'da dikkat çeken sarı kırmızılılar, bu kez Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızına kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

İngiltere'de transfer dönemi sona yaklaşırken Chelsea'den ayrılması beklenen isimler arasında Christopher Nkunku dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Fransız basını yıldız golcünün Aston Villa, Leipzig, Bayer Leverkusen ve Bayern Münih gibi takımlar tarafından takip edildiğini açıkladı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Öte yandan Galatasaray'ın da oyuncuyu transfer etme fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

27 yaşındaki Fransız oyuncu, 10 numara ve sol kanat mevkilerinde de görev alabiliyor.

Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Ahmet Çakar’dan Kayserispor – Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! “Gol hatalı olarak geldi”
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 10:03
Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... 09:05
Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor 09:04
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı detayları! Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı detayları! 08:49
Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 08:18
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
Daha Eski
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30