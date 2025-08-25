TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hareketliliği devam ediyor. Victor Osimhen hamlesi ile Avrupa'da dikkat çeken sarı kırmızılılar, bu kez Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızına kancayı taktı. İngiltere'de transfer dönemi sona yaklaşırken Chelsea'den ayrılması beklenen isimler arasında Christopher Nkunku dikkat çekti. Fransız basını yıldız golcünün Aston Villa, Leipzig, Bayer Leverkusen ve Bayern Münih gibi takımlar tarafından takip edildiğini açıkladı. Öte yandan Galatasaray'ın da oyuncuyu transfer etme fikrine sıcak baktığı vurgulandı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu, 10 numara ve sol kanat mevkilerinde de görev alabiliyor.