Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış Alper Yılmaz krizi ile sarsılan Galatasaray, Kayserispor deplasmanını, farklı bir skorla kayıpsız geçmeyi başardı. Galatasaray'a gelen oyuncu, biraz da yeteneği varsa; Okan Buruk o oyuncuyu ilmek ilmek işliyor ve potansiyel bir güç ortaya çıkıyor. Bakınız Eren Elmalı. Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde skora katkısı olmadığı için eleştirilen Eren Elmalı, sezona muazzam başladı. Ligde 3 maçta 3 gole ulaştı. Dünkü maçta da galibiyeti getiren isim oldu. Eren, nereden nereye geldi! Galatasaray'a geldiği günden itibaren çok çalıştı. Üzerine koydu ve takımının vazgeçilmezi oldu.
Dün sadece iki gol atmakla kalmadı, oyunun hem savunma yönünde hem de pas trafiğinde de aktif rol oynadı Eren! Süper yıldız Leroy Sane de dün çok üretken ve çalışkandı. Eren'in attığı ikinci golün asistini yaptı. Hücum aksiyonları, hızı ve çalımları ile ne kadar büyük bir transfer olduğunu belgeledi. İlerleyen haftalarda tek başına maç alabilecek bir potansiyel Sane. Maçın uzatma anlarında harika bir golle maça damgasının vuran isimlerden biri oldu Sane! Bayern Münih formasıyla Bundesliga'yı kasıp kavuran Sane'den kesitler izledik Kayseri'de... Yunus Akgün ilk golün mimarı olmanın dışında bir atom karınca gibiydi. Sürati, top taşırken hızı ve kendine has stili ile Kayserispor savunmasını darmadağın etti. İkinci yarıda net fırsatlardan yararlanamadı Yunus ama içine Messi kaçmış gibi kıvrak bir futbol oynadı.
Osimhen, çalışkanlığı ile Galatasaray için büyük güç, rakip için ise korkulu bir rüya... Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar kıvamını bulur ve kükremeye başlar Osimhen! Zaniolo'nun asistinde bu sezonki ilk golünü attı Osimhen. Hazır olmayan hali ile bile golünü attı, Galatasaray'ın hücum silahı oldu. Galatasaray yabancı kaleci arıyor. Bence de Şampiyonlar Ligi için Muslera kalitesinde bir kaleci transferi hemen yapılmalı. Ama Günay Güvenç bu ligi götürür. Dün kalesinde güven verdi, müthiş iki kurtarış yaptı Günay. Kayserispor; Opoku, Mendes ve Cardoso ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz olmadan da Kayserispor gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. Çünkü Galatasaray takımı, oyunu oynuyor. Bir yıldızın üzerinden oyunu yok. Takımdaki her oyuncu, bir karınca edasında çalışıyor. Hal böyle olunca da başarılar, kupalar, şampiyonluklar geliyor. Galatasaray'daki Barış Alper krizi en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı. Belli ki bu işten Galatasaray da Barış Alper de büyük para kazanacak. O zaman gitmek isteyene yol verilmeli. Barış transferinden gelecek para ile de kaleci, stoper, sağ bek hemen uçaktan indirilmeli.
LEVENT TÜZEMEN - HER TARAFINDAN KALİTE AKIYOR
Galatasaraylı oyuncular, hafta içi yaşanan Barış Alper Yılmaz olayından kafaca etkilenmemişler. Başta Yunus Akgün olmak üzere takım olarak kazanmaya konsantreydiler. Okan hocanın hazırlık maçlarında denediği Jakobs-Eren ikili formülü Kayseri'de meyvesini fazlasıyla verdi. Jakobs savunmada zaman zaman aksadı ama Eren Elmalı hem Jakobs'a desteğe geldi hem de Galatasaray'ın sürpriz golcüsü olarak sahne aldı. Okan hocayı bu formülünden dolayı kutluyorum.
Yunus Akgün çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ı Kayseri'de bir lider gibi yönetti. Savunmaya geldi, top aldı; Galatasaray'ı hücuma hızlı ataklarla taşıdı. Ayrıca Yunus, Sane ile de uyumlu bir birliktelik gösterdi. Bu ikili, bu sezon Galatasaray hücum hattında etkili işler yapacaktır. Okan hoca da 10 numara gibi oynattığı Yunus'un performansını gördükten sonra elinin güçlü olduğunu anlayacak ve rahatlayacak.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Eren'in attığı ilk gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Kaleci Günay oyunu çabuk başlattı, Yunus 70 metre taşıdığı topu rakip defans arkasına hızlı koşu yapan Sane'nin önüne bıraktı. Alman yıldızın vuruşu kaleciden sekti, pozisyonu takip eden Eren golü yaptı. Bu golde Yunus, Sane ve Eren'in solak oyuncular olduğunu hatırlatırım. Yunus'u izlerken büyük keyif aldım. Nereden bakarsan bak her tarafından kalite akıyor. Osimhen, maç içinde hep çalışkandı, sürekli gol atmak için didindi. Zaniolo'nın attırdığı golün başlangıcında da pozisyonu yaratan isim kendisiydi. Osimhen ısındıkça gol yükünü de sırtlayacaktır.
MUSTAFA ÇULCU - TECRÜBEYE İHTİYACI VAR
Galatasaray önde baskı ile başladı. Ancak kanatlar çalışmayınca merkezden zorladı. Sane, Jakobs ve Sara ilk kontrolleri kötü yapınca rakip basıp topları aldı ve kontra ataklar geliştirdi. Yunus, Sara ve Sane oyun içinde mobiller, sürekli geziyorlar. Eren Elmalı önde basması ile golü buldu. Torreira ne iş olursa yapan tam bir emekçi gibi.
Kalitesi zaten tartışılmayan Sane ve Galatasaray'a geldikten sonra muazzam çıkış gösteren Eren Elmalı attığı iki gol ile halfspace pozisyonunda fark yaratıyorlar. İkinci yarının başında gelen gol Galatasaray'ı rahatlattı. Merkezde sayısal üstünlüğü alınca daha fazla atak geliştirdi. Maça çift sol savunmacı ile başlayan Galatasaray, İcardi'yi alarak çift santraforla dört gollü galibiyetle oyunu tamamladı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Hakem Alper Akarsu fizik olarak sahaya çok yakışıyor. 5. dakikada Kayseri lehine avantaj yorumu yanlış ama 27'de Galatasaray lehine oynattığı avantaj çok doğruydu. 30'da Osimhen göğüs ile aldığı topta el yorumu yanlıştı. Jakobs'un ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması kabul edilemez! Galatasaray'ın ikinci golü öncesi atakta hava topunda Sane, Carole'e net faul yaptı, hakem vermedi. Top taca çıktı ve atak başlangıç fazı bitti.
Taçtan gelen topun devamı gol oldu. 55'de Torreira ile Ramazan mücadelesi temiz penaltı yok ama Torreira aldatmadan sarı görmeliydi, veremedi hakem! Eren'e kontrolsüz girişinde Gökhan'a sarı çıkmalıydı ama çıkmadı! Kaan'a kontrolsüz girince nihayet 76'da Gökhan'a doğru sarı çıktı. Ackah'a kolların haksız kullanımından Osimhen'e sarı çıkmalıydı. Hakemin oynatma isteği tamam da atladığı fauller ve kartlar sıkıntı puanını düşürdü. Tecrübeye ihtiyacı var.