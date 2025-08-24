CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson düğümü çözülüyor!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson düğümü çözülüyor!

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Ederson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte PSG'ye veda eden Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'ye "evet" demesinin ardından Sambacı eldivenin transferinde gelinen son nokta... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 11:08
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson düğümü çözülüyor!

Galatasaray'da 1 numara arayışları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City'nin Sambacı eldiveni Ederson için temaslarını sıklaştırırken transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson düğümü çözülüyor!

Ederson'u başka bir takıma göndermeden önce yerine takviye yapmak isteyen Premier Lig ekibi, gündemine Gianluigi Donnarumma'yı almıştı. PSG'ye veda eden İtalyan eldiven, City ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson düğümü çözülüyor!

Pep Guardiola'nın takımına katılmak istediği belirtilen İtalyan kaleci için PSG'nin bonservis beklentisinin 50 milyon Euro olduğu ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson düğümü çözülüyor!

Öte yandan bu transferin Ederson'un takımdan ayrılma kararını kesin olarak açıklamasına bağlı olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson düğümü çözülüyor!

İşte İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberi...

