TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson düğümü çözülüyor!

Galatasaray'da 1 numara arayışları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City'nin Sambacı eldiveni Ederson için temaslarını sıklaştırırken transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ederson'u başka bir takıma göndermeden önce yerine takviye yapmak isteyen Premier Lig ekibi, gündemine Gianluigi Donnarumma'yı almıştı. PSG'ye veda eden İtalyan eldiven, City ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Pep Guardiola'nın takımına katılmak istediği belirtilen İtalyan kaleci için PSG'nin bonservis beklentisinin 50 milyon Euro olduğu ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Öte yandan bu transferin Ederson'un takımdan ayrılma kararını kesin olarak açıklamasına bağlı olduğu kaydedildi. İşte İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberi…