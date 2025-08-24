Kayserispor-Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı nasıl izlenir?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almazken, Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 büyük merak konusu. Lige 2'de 2 yaparak başlayan Cimbom, zorlu deplasmanda da etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Kayserispor-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Zecorner Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Jakobs, Sane, Yunus, Osimhen

Kayserispor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, zorlu Kayseri deplasmanında puanını 9'a çıkartmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada hata yapmak istemeyen Cimbom, Avrupa macerası öncesi puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE MARIO LEMİNA KADRODA YOK

Suudi Arabistan kulübü Neom SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, Kayseri maçının kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan kulüp tarafından hafif sakatlığı bulunduğu açıklanan Mario Lemina da Kayseri'ye götürülmedi. Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

VICTOR OSIMHEN 11'E GERİ DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan ve taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Victor Osimhen, yaz transfer döneminde rekor bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara katıldı. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Nijeryalı golcü, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda oyuna girerken, Kayserispor deplasmanında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

SON 6 GOLÜN 3'Ü BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 müsabakada rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve Konyaspor'dan sonra ligin en golcü 2. takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ünde Barış Alper Yılmaz'ın imzası var. Barış Alper, Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asist, Fatih Karagümrük maçında da 1 golle oynadı. Cimbom'un diğer gollerini Mauro Icardi, Eren Elmalı ve Karagümrük mücadelesinde kendi kalesine Fatih Kurucuk attı.

KAYSERİSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 59. RANDEVU

ayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 58 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 36 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri temsilcisi de 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 130 golüne, Kayserispor 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 5-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

CİMBOM 13 MAÇTIR KAZANIYOR

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

SON 7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı. Cimbom, 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.

OKAN BURUK İLE MARKUS GİSDOL 2. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 1 kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 2 Şubat 2024 tarihinde Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakadan Buruk'un sarı-kırmızılıları 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.