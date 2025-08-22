Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan yıldızı Udinese transfer etmek için çalışmalarını sürdürken, başka kulüplerin de talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Transferde hareketli günlerden Galatasaray, kadrosuna kaleci ve stoper eklemeleri yapmak için 4 koldan çalışmalar yürütürken, kadrodan ayrılacak isimler de yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı-kırmızılılarda kadro kalıp kalmayacağı belirsizliği koruyan futbolcu için transfer iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'ın 26 yaşındaki İtalyan 10 numarası Nicolo Zaniolo'ya Serie A ekibi Udinese talip olmuştu. Udinese ile sarı-kırmızılılar arasında transfer görüşmeleri devam ederken, dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan flaş bir iddia gündeme geldi.
Romano'nun haberine göre, iki kulüp arasında transfer görüşmeleri devam ederken, Galatasaray'ın istediği bonservis ile Udinese'nin teklifi arasında büyük fark bulunuyor. İki ekip 48 saattir görüşmeleri sürdürürken, de diğer yandan başka kulüplerin de Zaniolo'yu transfer etmek için harekete geçtiği aktarıldı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2023 Şubat ayında Galatasaray'a Roma'dan transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, düzenli olarak kadronun bir parçası olmayı başaramamıştı. Son 2 sezonu 3 farklı kulüpte kiralık olarak geçirdi.
Galatasaray'ın 26 yaşındaki İtalyan futbolcu için 15-20 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Aslan'ın talebini fazla bulan Udinese ise bonservis rakamını düşürebilmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Roma'dan 15 milyon Euro'luk bedelle Galatasaray'a katılan Zaniolo, 2023/2024 sezonun 5 milyon Euro kiralama bedeli ile Aston Villa geçirmişti. 2024/2025 sezonunda ise ilk yarıyı Atalanta'da kiralık geçiren İtalyan futbolcu, sezonun ikinci kısmını da Fiorentina'da kiralık geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu iki kiralamadan da 3 milyon 200 bin Euro'dan toplam 6 milyon 400 bin Euro kiralama bedeli elde etmişti.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.