Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan yıldızı Udinese transfer etmek için çalışmalarını sürdürken, başka kulüplerin de talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 20:38
Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

Transferde hareketli günlerden Galatasaray, kadrosuna kaleci ve stoper eklemeleri yapmak için 4 koldan çalışmalar yürütürken, kadrodan ayrılacak isimler de yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı-kırmızılılarda kadro kalıp kalmayacağı belirsizliği koruyan futbolcu için transfer iddiası ortaya atıldı.

Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

Galatasaray'ın 26 yaşındaki İtalyan 10 numarası Nicolo Zaniolo'ya Serie A ekibi Udinese talip olmuştu. Udinese ile sarı-kırmızılılar arasında transfer görüşmeleri devam ederken, dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

Romano'nun haberine göre, iki kulüp arasında transfer görüşmeleri devam ederken, Galatasaray'ın istediği bonservis ile Udinese'nin teklifi arasında büyük fark bulunuyor. İki ekip 48 saattir görüşmeleri sürdürürken, de diğer yandan başka kulüplerin de Zaniolo'yu transfer etmek için harekete geçtiği aktarıldı.

Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

2023 Şubat ayında Galatasaray'a Roma'dan transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, düzenli olarak kadronun bir parçası olmayı başaramamıştı. Son 2 sezonu 3 farklı kulüpte kiralık olarak geçirdi.

Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

Galatasaray'ın 26 yaşındaki İtalyan futbolcu için 15-20 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Aslan'ın talebini fazla bulan Udinese ise bonservis rakamını düşürebilmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

Roma'dan 15 milyon Euro'luk bedelle Galatasaray'a katılan Zaniolo, 2023/2024 sezonun 5 milyon Euro kiralama bedeli ile Aston Villa geçirmişti. 2024/2025 sezonunda ise ilk yarıyı Atalanta'da kiralık geçiren İtalyan futbolcu, sezonun ikinci kısmını da Fiorentina'da kiralık geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu iki kiralamadan da 3 milyon 200 bin Euro'dan toplam 6 milyon 400 bin Euro kiralama bedeli elde etmişti.

Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde son durum...

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre ise İtalyan futbolcuya 12 milyon Euro'luk değer biçiliyor.

