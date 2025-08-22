TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeniden Rabiot hamlesi! Pazarlıklar başladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, transfer döneminde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların önceliği kaleci transferi olsa da, savunma ve orta saha için de görüşmeler sürüyor. Ederson için temaslarını sürdüren yönetim, aynı zamanda orta alana yıldız bir isim katmak istiyor. İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için yoğun mesai harcayan Galatasaray, şimdi gözünü Adrien Rabiot'a çevirdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Takımdaki üç bölgeye takviye yapmaya hazırlanan G.Saray'da listenin ilk sırasında kaleci transferi yer alıyor.

Ederson için görüşmelerini sürdüren sarı- kırmızılılar, savunma ve orta alana da bir isim aldıktan sonra transferi kapatacak.

İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için uğraşan ancak henüz mutlu sona ulaşamayan G.Saray'da gündeme geçen sezon da talip olunan Adrien Rabiot geldi.

Marsilya'da disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan 30 yaşındaki orta saha için harekete geçildi.

Geçen sezon da G.Saray'ın uzun süre istediği ancak daha sonra Marsilya'ya giden tecrübeli oyuncu Fransa'dan ayrılıyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Transfer sürecinde menajerliğini de yapan annesinin bitmek bilmeyen talepleri sonrasında yönetim geri adım atmıştı.

Fransız basınına göre Marsilya Rabiot'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirlerken sarı-kırmızılılar temaslara başladı.

Menajer George Gardi vasıtasıyla Marsilya ile pazarlıklara başlayan G.Saray, bonservisi tek haneye indirebilirse hemen harekete geçecek.

Oyuncunun da Şampiyonlar Ligi faktörüyle G.Saray'a sıcak baktığı ve yeni bir maceraya hazırlandığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk da oyuncuyu çok istiyor.

RABIOT 53 KEZ FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYDİ

Rabiot orta sahada çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Hem adam eksiltip hem de ölümcül paslar atabilen Fransız futbolcu, gol vuruşlarıyla da dikkat çekiyor.

Ön libero, orta saha ve forvet arkasında da görev yapabilen Rabiot, lige damgasını vurabilecek önemli bir futbolcu.

