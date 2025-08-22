HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeniden Rabiot hamlesi! Pazarlıklar başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, transfer döneminde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların önceliği kaleci transferi olsa da, savunma ve orta saha için de görüşmeler sürüyor. Ederson için temaslarını sürdüren yönetim, aynı zamanda orta alana yıldız bir isim katmak istiyor. İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için yoğun mesai harcayan Galatasaray, şimdi gözünü Adrien Rabiot'a çevirdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)