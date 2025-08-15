CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 12:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında saat 21.30'da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ali Yılmaz olacak.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Hakan Yemişken eşlik edecek.

F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor
F.Bahçe'de Anderson Talisca endişesi!
DİĞER
Efsane yarışma programı yarın akşam ekranlarda!
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti...
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Romulo'nun transferini resmen açıklandı! Romulo'nun transferini resmen açıklandı! 12:06
Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 11:48
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor 11:28
Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? 11:26
Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? 11:20
Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? 11:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:14
Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanalda? Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanalda? 11:09
Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 11:02
F.Bahçe'de Anderson Talisca endişesi! F.Bahçe'de Anderson Talisca endişesi! 10:38
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 10:09
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... 09:38