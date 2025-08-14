TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson tamam! İşte sözleşmenin detayları

Kaleci transferinde Ederson'a yoğunlaşan Galatasaray'dan taraftarlarını sevindirecek haber geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Brezilyalı eldiven ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Şampiyonlar Ligi faktörü ile birlikte Leroy Sane ve Claudio Taffarel'in de araya girmesinin ardından Ederson, Galatasaray yönetimine transfere sıcak baktığını kesin bir şekilde bildirdi Manchester City, 31 yaşındaki eldivenin ayrılığına onay verdi. İngiliz ekibi, Ederson'un yerini doldurmak için Cimbom'dan süre talep etti. Tecrübeli kalecinin bonservisine 10 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, maaş konusunda ise 7 milyon Euro'da el sıkıştı.