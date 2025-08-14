CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson tamam! İşte sözleşmenin detayları

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson tamam! İşte sözleşmenin detayları

Kaleci transferi doğrultusunda gündemine Ederson'u alan Galatasaray, yıldız eldiven ile 3 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. İşte Brezilyalı kalecinin bonservisi ve maaşı için belirlenen rakamlar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 23:56
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson tamam! İşte sözleşmenin detayları

Kaleci transferinde Ederson'a yoğunlaşan Galatasaray'dan taraftarlarını sevindirecek haber geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson tamam! İşte sözleşmenin detayları

Sarı kırmızılı kulüp, Brezilyalı eldiven ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson tamam! İşte sözleşmenin detayları

Şampiyonlar Ligi faktörü ile birlikte Leroy Sane ve Claudio Taffarel'in de araya girmesinin ardından Ederson, Galatasaray yönetimine transfere sıcak baktığını kesin bir şekilde bildirdi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson tamam! İşte sözleşmenin detayları

Manchester City, 31 yaşındaki eldivenin ayrılığına onay verdi. İngiliz ekibi, Ederson'un yerini doldurmak için Cimbom'dan süre talep etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson tamam! İşte sözleşmenin detayları

Tecrübeli kalecinin bonservisine 10 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, maaş konusunda ise 7 milyon Euro'da el sıkıştı.

