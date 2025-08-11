CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray PSG'den Donnarumma kararı! Galatasaray'a transferi gündemdeydi

PSG'den Donnarumma kararı! Galatasaray'a transferi gündemdeydi

Galatasaray'da kaleci transferi doğrultusunda adı gündeme gelen Gianluigi Donnarumma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. PSG, İtalyan kaleciyi UEFA Süper Kupası maçının kadrosundan çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 19:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG'den Donnarumma kararı! Galatasaray'a transferi gündemdeydi

Fernando Muslera'nın vedasının ardından kadroya henüz bir kaleci takviyesi yapmamış olan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden birisi PSG'nin İtalyan eldiveni Gianluigi Donnarumma'ydı. Fransız ekibi, 26 yaşındaki kaleci ile ilgili kararını verdi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kazananı PSG, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Tottenham ile oynayacağı UEFA Süper Kupası maçının kadrosuna Donnarumma'yı dahil etmedi.

Fransız devi ile yeni bir sözleşme imzalamayacak olan yetenekli eldivenin, bu yaz ya da 2026 yılının yazında sözleşmesi sona erdiğinde, kulüpten yüzde yüz ayrılacağı belirtildi.

Fransız basını, Bayern Münih ve Manchester United'ın da talip olduğu Donnarumma için şu anda en dikkat çeken seçeneğin Galatasaray olduğunu açıklamıştı.

Donnarumma'ya transfer şoku! G.Saray'a gitmek dışında... Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada heyecan zirvede! 'Kim Milyoner Olmak İster?'de kıyasıya mücadele devam ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'den Donnarumma kararı! PSG'den Donnarumma kararı! 19:13
Kayserispor'lu Nazon İran yolcusu! Kayserispor'lu Nazon İran yolcusu! 16:41
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 16:37
Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! 16:01
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 15:59
Anadolu Efes transferi açıkladı Anadolu Efes transferi açıkladı 15:56
Daha Eski
C. Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi C. Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi 15:54
Adalı'dan Jadon Sancho transferi hakkında açıklama Adalı'dan Jadon Sancho transferi hakkında açıklama 15:37
Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor" Adalı'dan flaş Kerem açıklaması! "Beşiktaş'ta oynamak istiyor" 15:11
Konyaspor yeni sezonda da TÜMOSAN'la Konyaspor yeni sezonda da TÜMOSAN'la 15:07
Serdal Adalı'dan flaş hakem açıklaması! Serdal Adalı'dan flaş hakem açıklaması! 15:06
Beşiktaş ve F.Bahçe Rowe için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe Rowe için devrede! 14:23