CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a, İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın ilgisi olduğu öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Frankowski, Kerem Demirbay ve Fernando Muslera gibi isimlerin takımdan gitmesinin ardından Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katarak sezona başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Fakat ayrılık gündeminde yer alan oyuncular yalnızca bu isimlerle sınırlı değil. Sezona çok formda başlayan ve Gaziantep FK mücadelesinde etkili bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri de gün geçtikçe artıyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Bologna, milli futbolcuyu iki senedir yakından takip ediyor ve takıma katılmasını istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Serie A kulübünün scout ekibi tarafından hazırlanan çalışmada; Barış Alper Yılmaz'ın sahadaki duruşu ve oyuna etkisinin yanı sıra mücadele gücü, oyun temposu ve sahadaki varlığının oyuna her zaman artı değer kattığına dair gözlemler yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Bununla birlikte Barış Alper, Bologna'nın radarındaki tek isim değil. Kulüp, Marsilya'nın oyuncusu Jonathan Rowe'u yakından takip ediyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Dam Ndoye'u 42 milyon euroya ve Sam Beukema'yı 31 milyon euro'ya elden çıkaran kulüp, transferlerden gelen parayı hücum hattına yatırmayı hedefliyor.

Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
DİĞER
Selçuk Alagöz'ün cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
G.Saray Genoa’nın yıldızına talip!
Kerem'in imza tarihi belli oldu! F.Bahçe Feyenoord'a elenirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi! F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi! 13:44
Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek 13:41
Macaristan - Türkiye maçı detayları! Macaristan - Türkiye maçı detayları! 13:37
Benjamin Sesko M. United'da! Benjamin Sesko M. United'da! 12:40
Maximin'in yeni takımı belli oldu! Maximin'in yeni takımı belli oldu! 12:16
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi? 12:04
Daha Eski
G.Saray Ederson ile anlaştı! G.Saray Ederson ile anlaştı! 11:59
G.Saray Genoa’nın yıldızına talip! G.Saray Genoa’nın yıldızına talip! 11:29
G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı 11:29
Cenk Özkacar Köln'de! Cenk Özkacar Köln'de! 10:56
Penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı Penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı 10:54
Hatayspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Hatayspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:54