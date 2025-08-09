HaberlerGalatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a, İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın ilgisi olduğu öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... (GS spor haberleri)
Frankowski, Kerem Demirbay ve Fernando Muslera gibi isimlerin takımdan gitmesinin ardından Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katarak sezona başladı.
Fakat ayrılık gündeminde yer alan oyuncular yalnızca bu isimlerle sınırlı değil. Sezona çok formda başlayan ve Gaziantep FK mücadelesinde etkili bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri de gün geçtikçe artıyor.
Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Bologna, milli futbolcuyu iki senedir yakından takip ediyor ve takıma katılmasını istiyor.
Serie A kulübünün scout ekibi tarafından hazırlanan çalışmada; Barış Alper Yılmaz'ın sahadaki duruşu ve oyuna etkisinin yanı sıra mücadele gücü, oyun temposu ve sahadaki varlığının oyuna her zaman artı değer kattığına dair gözlemler yer alıyor.
Bununla birlikte Barış Alper, Bologna'nın radarındaki tek isim değil. Kulüp, Marsilya'nın oyuncusu Jonathan Rowe'u yakından takip ediyor.
