GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası! Scout ekibinden olumlu rapor

Frankowski, Kerem Demirbay ve Fernando Muslera gibi isimlerin takımdan gitmesinin ardından Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katarak sezona başladı.