Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferler ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi. İşte sarı kırmızılıların listesinde yer alan o isimler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Sarı-kırmızılılarda sıra kaleci transferine geldi. Aslan, Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleriyle ses getirirken şimdi tüm planlarını kaleci hamlesine göre yapmaya başladı.

Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Cimbom'da birçok önemli alternatif masaya yatırıldı. Galatasaray, Antwerp'ten Senne Lammens, Toulouse'tan Guillamue Restes ve Mallorca'da forma giyen Dominik Greif'i listesinde tutuyor.

Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Özellikle Antwerp'te oynayan 23 yaşındaki Lammens, bir süredir teknik heyetin takibinde duruyor.

Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Sarı-kırmızılılar, Slovak eldiveni transfer etmek için ilk teklifini Mallorca kulübüne gönderdi. 28 yaşındaki Greif'in de Mallorca'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2026'da sona erecek olan deneyimli file bekçisi Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ın teklifine yakın duruyor.

Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Galatasaray diğer taraftan Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis ve FCSB'den Stefan Tarnovanu için de temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

25 yaşındaki Rumen kaleci Tarnovanu için Romanya Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu da olumlu referans sunuyor.

Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Teknik Direktör Okan Buruk'un da son derece beğendiği iki kalecide çalışmalar hızlandırıldı.

Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Olympiakos ve Yunanistan Milli Takımı'nda 1 numara olan Tzolakis ise Avrupa'da birçok önemli kulüp tarafından yakından izleniyor.

