Galatasaray'da hedef kaleci transferi! İşte listedeki isimler
Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferler ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray, yönünü kaleci transferine çevirdi. İşte sarı kırmızılıların listesinde yer alan o isimler... | Son dakika GS spor haberleri
Sarı-kırmızılılar, Slovak eldiveni transfer etmek için ilk teklifini Mallorca kulübüne gönderdi. 28 yaşındaki Greif'in de Mallorca'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2026'da sona erecek olan deneyimli file bekçisi Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ın teklifine yakın duruyor.
Galatasaray diğer taraftan Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis ve FCSB'den Stefan Tarnovanu için de temaslarını sürdürüyor.
25 yaşındaki Rumen kaleci Tarnovanu için Romanya Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu da olumlu referans sunuyor.
