TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da, Victor Osimhen'in ardından en fazla merak edilen isim Leroy Sane oldu.

Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifine henüz olumlu yanıt ve diğer teklifleri de dinleyip karara varmak isteyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili önemli bir haber yapıldı.