TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı
Sezonu çifte kupa ile noktalayan Galatasaray'da rota UEFA Şampiyonlar Ligi... Sarı kırmızılı takım bu doğrultuda yaz transfer döneminde renklerine bağlamak üzere yıldız isimler ve kulüpleri ile görüşmelere yoğunlaştı. Listede yer alan Leroy Sane ile ilgili yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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Alman oyuncuyu çok beğendiği bilinen Okan Buruk'un isteği doğrultusunda sarı kırmızılıların oyuncuya 10 milyon euro'nun üzerinde bir maaş artı bonuslar önerdiği ifade edildi.
İtalya ve İngiltere'den de teklifler alan Leroy Sane'ye en ciddi ve yüksek teklifi yapan takımın G.Saray olduğu ifade edildi.
Bayern Münih ile ilerleme kaydedemeyen 29 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtilirken, G.Saray'ın en önemli adaylardan birisi olduğu ifade edildi.
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