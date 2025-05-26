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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

Sezonu çifte kupa ile noktalayan Galatasaray'da rota UEFA Şampiyonlar Ligi... Sarı kırmızılı takım bu doğrultuda yaz transfer döneminde renklerine bağlamak üzere yıldız isimler ve kulüpleri ile görüşmelere yoğunlaştı. Listede yer alan Leroy Sane ile ilgili yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da, Victor Osimhen'in ardından en fazla merak edilen isim Leroy Sane oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifine henüz olumlu yanıt ve diğer teklifleri de dinleyip karara varmak isteyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili önemli bir haber yapıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

Almanya'da yayın yapan Bild'in haberine göre G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımında görmek istediği Leroy Sane için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

Alman oyuncuyu çok beğendiği bilinen Okan Buruk'un isteği doğrultusunda sarı kırmızılıların oyuncuya 10 milyon euro'nun üzerinde bir maaş artı bonuslar önerdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

İtalya ve İngiltere'den de teklifler alan Leroy Sane'ye en ciddi ve yüksek teklifi yapan takımın G.Saray olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Alman basını açıkladı

Bayern Münih ile ilerleme kaydedemeyen 29 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtilirken, G.Saray'ın en önemli adaylardan birisi olduğu ifade edildi.

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