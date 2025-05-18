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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn pazarlığı! İşte teklif edilen rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn pazarlığı! İşte teklif edilen rakam

Galatasaray'ın sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Köhn ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Yıldız oyuncunun bonservisini almak isteyen Alman ekibi ile sarı kırmızılılar arasında transfer pazarlığı sürüyor. İşte teklif edilen rakam... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 09:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn pazarlığı! İşte teklif edilen rakam

Galatasaray'ın Alman ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn pazarlığı! İşte teklif edilen rakam

Yıldız futbolcu için Werder Bremen 5 milyon Euro'yu çok yüksek buluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn pazarlığı! İşte teklif edilen rakam

Takvim'de yer alan habere göre; Alman ekibi 2.5, 3 milyon Euro arası transferi bitirmek istiyor. Sarı kırmızılı kurmaylar karar aşamasında.

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