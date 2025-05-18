TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn pazarlığı! İşte teklif edilen rakam
Galatasaray'ın sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Köhn ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Yıldız oyuncunun bonservisini almak isteyen Alman ekibi ile sarı kırmızılılar arasında transfer pazarlığı sürüyor. İşte teklif edilen rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
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Anlaşma olmadığı takdirde Köhn, Galatasaray'a geri dönecek.
Werder Bremen'de bu sezon 30 maça çıkan Köhn, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
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