Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Yönetimin listesindeki yıldızın babası, sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun yeni menajeri Pini Zahavi, daha önce oyuncu ve kulüp arasındaki 12 milyon Euro'luk anlaşmaya ek olarak 3 milyon Euro bonus isteyince taraflar masadan kalktı.
Sane'ye 20 Mayıs'a kadar süre veren Bayern'de Sportif Direktör Marx Eberl "Gerekli görüşmeleri yaptık. Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer" dedi.
BABASI DA AÇIKLADI
Sane'nin danışmanlığını yapan, kendisi de eski bir futbolcu olan babası Souleymane Sane de Galatasaraylı yöneticilerle prensipte anlaştıklarını dile getirdi.
DİĞER