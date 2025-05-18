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Haberler Galatasaray Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı

Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Yönetimin listesindeki yıldızın babası, sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 14:28
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Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı

Sarı kırmızılılar gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı

Hürriyet'in haberine göre; Aslan bu bağlamda, bir süredir isminin anıldığı Leroy Sane ile söz kesti.

Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun yeni menajeri Pini Zahavi, daha önce oyuncu ve kulüp arasındaki 12 milyon Euro'luk anlaşmaya ek olarak 3 milyon Euro bonus isteyince taraflar masadan kalktı.

Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı

Sane'ye 20 Mayıs'a kadar süre veren Bayern'de Sportif Direktör Marx Eberl "Gerekli görüşmeleri yaptık. Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer" dedi.

Galatasaray dünya yıldızıyla imzalıyor! Transferi babası açıkladı

BABASI DA AÇIKLADI

Sane'nin danışmanlığını yapan, kendisi de eski bir futbolcu olan babası Souleymane Sane de Galatasaraylı yöneticilerle prensipte anlaştıklarını dile getirdi.

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