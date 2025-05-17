Mekanın sahibi

Süper Lig'de 25. şampiyonluğu için geri sayıma geçen ve yarın akşamki Kayserispor maçını bekleyen Galatasaray'da yeni sezon hedefleri de netleşiyor. Ligde üst üste 3. zaferine çok yakın olan Cimbom, artık gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Tam 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aslan, Türk takımları arasında bu turnuvaya en fazla katılım gösteren takım konumunda. Aynı zamanda Avrupa'da da en fazla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlardan olan Cimbom, başarı hedefliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi formatına geçilen 1993-94'te de katılım gösteren takımlardan olmuştu.

DOĞRUDAN KATILMA AVANTAJI

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde de iki kez çeyrek final oynayan Galatasaray, iki kez de son 16 turuna yükseldi. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de iki, 1994-1995, 1997-98, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006- 2007'de tek, 2023-2024'te ise üç eleme turunu geçip gruplara kaldı. Cim Bom, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti. Aslan gelecek sezon ise doğrudan katılma avantajıyla yeni formatta mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Aslan gelecek sezon 18. kez Şampiyonlar Ligi sahnesine adım atmayı istiyor.

LİG ETABINDA İLK DEFA

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başlanan yeni formatta henüz hiçbir Türk takımı yer almadı. Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde edecek. Böylece Devler Ligi'nde yeni formatta yer alma başarısı da sağlanacak.

HEPSİNDE OYNAYACAK

Cimbom, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde tüm formatlarda mücadele etmiş olacak. Aslan daha önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 9 kez boy gösterirken 35 maça çıktı. Daha sonra Şampiyonlar Ligi formatına dönüşen organizasyona 17 kez katılım sağlayan Aslan, 122 maçta boy gösterdi. Aslan yeni lig formatına da katılım sağlayarak Türk takımları arasında bir ilke imza atacak.

EN BAŞARILISI DENİZLİ

Kulüp tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı sonucu Mustafa Denizli aldı. 1987-88 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final gören Mustafa Denizli, tarihi bir başarı yakaladı.

30 MİLYON EURO GELİR

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım şansı Galatasaray'a ekonomik olarak da ciddi gelir getirecek. 30 milyon euro'luk bir para kazanması beklenen Aslan, son yıllarda Devler Ligi'ne katılımdan en fazla gelir sağlayan Türk kulübü konumunda duruyor.

OKAN BURUK TECRÜBELİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hem futbolculuk hem de hocalık döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çok kez mücadele etti. Okan Buruk, futbolcu olarak Galatasaray ve Inter'de 36 kez sahaya çıktı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, hoca olarak da Başakşehir ve G.Saray'da toplamda 12 kez görev yaptı.

FATİH TERİM TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılarda; Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde en çok görev yapan teknik adam ünvanını elinde bulunduruyor. Terim, Galatasaray'ın başında 53 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, Mircea Lucescu ise Galatasaray başında 26 karşılaşmada görev aldı. Mircea Lucescu, 2000-01, Fatih Terim de 2012-13 sezonunda çeyrek final oynadı. Yine Lucescu ve Roberto Mancini de takımı gruptan çıkaran hocalar olarak son 16 turu gördü.