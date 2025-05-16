Kupa beyi Galatasaray

Önceki gün G.Antep'te oynanan finalde Trabzonspor karşısında 3-0 gibi rahat bir skorla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan G.Saray, konsantrasyonu bozmuyor. Sarıkırmızılılar tamamen Süper Lig'de Pazar günü Kayserispor ile oynanacak olan Süper Lig maçına odaklanmış durumda. 50 bin seyircisi önünde alacağı bir puanla bile 25. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, heyecanla beklediği 5. yıldıza da kavuşacak. Ziraat Türkiye Kupası'ndan 4 gün sonra ligde de şampiyonluğa yaklaşan G.Saray, bunu hep yapıyor.

G.SARAY 8. KEZ DUBLE YAPACAK

Sarı-kırmızılılar trihinde 8. kez çifte şampiyonluk yaşamak üzere... Bugüne kadar 7 kez lig ve kupayı aynı sezonda müzesine götüren Cimbom, Pazar günü en az bir puan alması halinde duble sayısını 8'e yükseltecek. Bu alanda da rakipsiz olan G.Saray'ı 3 kez duble yapan F.Bahçe takip ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ise tarihlerinde iki şer kez lig ve kupayı aynı anda müzelerine götürmeyi başardı. G.Saray her alanda olduğu gibi burada da rakiplerine büyük bir fark atmayı başardı.

ASLAN BUNU HEP YAPIYOR

Tarihindeki 25. şampiyonluğuna emin adımlarla koşan G.Saray, mutlu sona ulaşması halinde önemli bir başarıyı tekrar edecek. Sarı-kırmızılılar Süper Lig tarihinde üçüncü kez 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşamış olacak. Daha önce 1970-73 yılları arasına ambargo koyan G.Saray, 1996-2000 arasında ise 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayıp bunu başaran tek takım oldu. Daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş da 1'er kez 3 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştı.