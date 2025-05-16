GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda attığı 35 golle rekor kıran Nijeryalı yıldız oyuncu, Gaziantep dönüş uçağında taraftarı coşturacak bir karar verdi. İşte detaylar...
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FUTBOLCULARA JEST
Ancak uçaktaki oturma düzeni bu kez farklıydı. Futbolcular ön tarafta, business bölümünde yolculuk ederken, yöneticiler ise arka taraftaydı. Normalde tam tersi olurdu.
Futbolcular şarkılar söyleyip eğleniyor, kupa zaferinin tadını çıkarıyordu. Saatler yaklaşık 02.25'i gösterdiğinde Osimhen takım arkadaşlarına dönerek "Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Burada yaşadığım güzel duyguları tarif etmem imkansız" dedi ve şöyle devam etti:
ALKIŞ TUFANI KOPTU
"Tüm kalbimle kendimi buraya ait hissediyorum. Taraftarı çok seviyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. İnsan nerede mutluysa orada olmalı.
Transferle ilgili kararımı sezon sonu vereceğimi söylemiştim ama devam etme düşüncesi ağır basmaya başladı. Kalmayı düşünüyorum. Son kararımı sezon sonunda herkes öğrenecek."
Bu sözler üzerine uçakta bir anda sevinç çığlıkları yükseldi. Alkışlar başladı, futbolcular Osimhen'e sarıldı. Mutluluk tablosu görülmeye değerdi.
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