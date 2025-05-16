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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda attığı 35 golle rekor kıran Nijeryalı yıldız oyuncu, Gaziantep dönüş uçağında taraftarı coşturacak bir karar verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

Galatasaray önceki gün Gaziantep'teki finalde Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

Dev maçta son düdüğün ardından sahada en çok sevinenlerin başında Osimhen geliyordu. Osimhen'in coşkusu, stattan otobüsle havalimanına giderken de devam etti. Fakat asıl bomba olay uçakta yaşanacaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

Kafileyi İstanbul'a taşıyacak Airbus A320 model uçak saat tam 02.00'de THY'nin tecrübeli pilotları yönetiminde güvenle havalandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

FUTBOLCULARA JEST
Ancak uçaktaki oturma düzeni bu kez farklıydı. Futbolcular ön tarafta, business bölümünde yolculuk ederken, yöneticiler ise arka taraftaydı. Normalde tam tersi olurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

Futbolcular şarkılar söyleyip eğleniyor, kupa zaferinin tadını çıkarıyordu. Saatler yaklaşık 02.25'i gösterdiğinde Osimhen takım arkadaşlarına dönerek "Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Burada yaşadığım güzel duyguları tarif etmem imkansız" dedi ve şöyle devam etti:

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

ALKIŞ TUFANI KOPTU
"Tüm kalbimle kendimi buraya ait hissediyorum. Taraftarı çok seviyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. İnsan nerede mutluysa orada olmalı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

Transferle ilgili kararımı sezon sonu vereceğimi söylemiştim ama devam etme düşüncesi ağır basmaya başladı. Kalmayı düşünüyorum. Son kararımı sezon sonunda herkes öğrenecek."

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

Bu sözler üzerine uçakta bir anda sevinç çığlıkları yükseldi. Alkışlar başladı, futbolcular Osimhen'e sarıldı. Mutluluk tablosu görülmeye değerdi.

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