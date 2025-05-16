GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'den taraftarı coşturacak karar! İşte dönüş uçağında yaşananlar

FUTBOLCULARA JEST

Ancak uçaktaki oturma düzeni bu kez farklıydı. Futbolcular ön tarafta, business bölümünde yolculuk ederken, yöneticiler ise arka taraftaydı. Normalde tam tersi olurdu.

Futbolcular şarkılar söyleyip eğleniyor, kupa zaferinin tadını çıkarıyordu. Saatler yaklaşık 02.25'i gösterdiğinde Osimhen takım arkadaşlarına dönerek "Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Burada yaşadığım güzel duyguları tarif etmem imkansız" dedi ve şöyle devam etti: