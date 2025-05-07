GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajer krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

UNITED İDDİALARI VAR

Bu sezon Suudi 1. Ligi'ne yükselen NEOM başta olmak üzere birkaç takımla görüşmelerini sürdüren Osimhen'in menajeri daha fazla komisyon alabilmek için oyuncusunun yeni sezonda Körfez'de oynamasını istiyor.