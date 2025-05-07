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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajer krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajer krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Galatasaray'da taraftarın sevgiliisi olan Victor Osimhen'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın menajerinden, sarı kırmızılı yönetimi şoke eden bir hamle geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajeri krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle kalitesini bir kez daha kanıtlayan Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajeri krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Başta G.Saray olmak üzere İngiliz kulüpleri yıldız oyuncunun bonservisini alabilmek için yarış halinde.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajeri krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Osimhen'in menajerinden sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajeri krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, Nijeryalı yıldızın menajerinin oyuncusunu S.Arabistan Ligi takımlarına pazarlamak istediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajeri krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

UNITED İDDİALARI VAR


Bu sezon Suudi 1. Ligi'ne yükselen NEOM başta olmak üzere birkaç takımla görüşmelerini sürdüren Osimhen'in menajeri daha fazla komisyon alabilmek için oyuncusunun yeni sezonda Körfez'de oynamasını istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajeri krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Osimhen'in ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre Premier Lig devi Manchester United, Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

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