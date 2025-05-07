GALATASARAY HABERİ: Osimhen'de menajer krizi! Transfer görüşmesi ortaya çıktı
Galatasaray'da taraftarın sevgiliisi olan Victor Osimhen'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın menajerinden, sarı kırmızılı yönetimi şoke eden bir hamle geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'in haberine göre, Nijeryalı yıldızın menajerinin oyuncusunu S.Arabistan Ligi takımlarına pazarlamak istediği öğrenildi.
UNITED İDDİALARI VAR
Bu sezon Suudi 1. Ligi'ne yükselen NEOM başta olmak üzere birkaç takımla görüşmelerini sürdüren Osimhen'in menajeri daha fazla komisyon alabilmek için oyuncusunun yeni sezonda Körfez'de oynamasını istiyor.
Osimhen'in ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre Premier Lig devi Manchester United, Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.
Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve yıllık 12 milyon Euro'luk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği belirtildi.
DİĞER