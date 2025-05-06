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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen kendinden emin konuştu! "Galatasaray 5. yıldızı takacak"

Victor Osimhen kendinden emin konuştu! "Galatasaray 5. yıldızı takacak"

Son dakika GS haberleri... Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'dn lig devam ederken kendinden emin ve iddialı açıklamalar geldi. İşte yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 15:05 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 15:08
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Victor Osimhen kendinden emin konuştu! "Galatasaray 5. yıldızı takacak"

Victor Osimhen, sponsorluk kapsamında katılmış olduğu bir programda açıklamalarda bulundu. İşte Nijeryalı yıldızın ifadelerinden öne çıkanlar...

"5. YILDIZI TAKACAĞIZ"

Buraya gelmeden önce gol sayısında birilerini geçmek gibi bir amacım yoktu, kaliteyi artırmak için buradaydım. Buradayken 5. yıldızı takacağız, kalan 5 maç için her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı.

"BURADA AİLECE ÇOK MUTLUYUZ"

Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum.

Nijeryalı yıldızın isabetli şut denemeleri de görüntülere böyle yansıdı 👇🏼

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