Tarihindeki 25. şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen G.Saray 5. yıldızı formasına takacak. Sivasspor'u ilk yarıda bitiren ve sahadan 4-1 gibi rahat bir skorla ayrılan sarı-kırmızılılar, dün de bayram yaşadı. En yakın rakibi F.Bahçe'nin evindeki maçta Beşiktaş'a kaybetmesi ile G.Saray artık şampiyonluk kupasını bir ucundan yakaladı. İkili averajda da üstünlüğü elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın rakibi F.Bahçe ile aradaki puan farkını 8'e yükseltti ve büyük bir avantaj yakaladı.

ŞAMPİYONLUK RAMS PARK'A

Süper Lig'de bitime artık 4 hafta kaldı. Ortada bulunan 12 puanın sadece 4'ünü topladığı sürece F.Bahçe'nin maçlarına bakmadan 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk da böylece 3 sezonda 3 defa mutlu sona ulaşmış olacak. Şampiyonluk halinde G.Saray ile F.Bahçe arasındaki şampiyonluk farkı da 6'ya yükselmiş olacak. Eğer F.Bahçe kalan haftalarda puan kaybetmezse, sarıkırmızılılar önündeki iki maçı da kazanması halinde RAMS Park'taki Kayseri mücadelesinde şampiyonluğunu ilan edecek.