TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. 14 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen ve istikrarıyla camianın sembol isimlerinden biri haline gelen Uruguaylı eldivenin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. İşte 38 yaşındaki deneyimli file bekçisinin yeni durağı... (GS spor haberleri)
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OSIMHEN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'de 26 müsabakada forma giyen Osimhen, 22 kez fileleri havalandırdı.
Diğer yandan yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği merak konusu.
Deneyimli eldivenle sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Muslera için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İspanyol basınından derlediği habere göre, Fernando Muslera sezon sonunda ülkesine geri dönecek.
PENAROL VE WANDERERS İLGİLENİYOR
Söz konusu haberde Penarol Kulübünün yanı sıra yetiştiği kulüp olan Wanderers'ın da Uruguaylı kaleciye ilgisinin olduğu belirtildi.
14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 17 kez kupa sevinci yaşadı.
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