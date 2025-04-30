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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. 14 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen ve istikrarıyla camianın sembol isimlerinden biri haline gelen Uruguaylı eldivenin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. İşte 38 yaşındaki deneyimli file bekçisinin yeni durağı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 11:20
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor'u mağlup eden Galatasaray, son 5 haftaya 5 puan avantajıyla girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılı ekip, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın 5 puan farkla girdiği haftada Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetiyle fark 2'ye indi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

OSIMHEN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

Süper Lig'de 26 müsabakada forma giyen Osimhen, 22 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

Diğer yandan yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği merak konusu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

Deneyimli eldivenle sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Muslera için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İspanyol basınından derlediği habere göre, Fernando Muslera sezon sonunda ülkesine geri dönecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! İşte yeni takımı

PENAROL VE WANDERERS İLGİLENİYOR

Söz konusu haberde Penarol Kulübünün yanı sıra yetiştiği kulüp olan Wanderers'ın da Uruguaylı kaleciye ilgisinin olduğu belirtildi.

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