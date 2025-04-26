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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, üst üste 3. lig şampiyonluğuna ve kupa zaferine ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Buruk'a Avrupa dışından bir takımın talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 11:00
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Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

Trendyol Süper Lig'de an itibarıyla lider konumda bulunan ve kalan maçlarda hata yapmayarak üst üste 3'üncü şampiyonluğuna ulaşıp, 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

Sarı-kırmızılı ekip, ligde son olarak 18 Nisan Cuma günü sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek 77 puana yükseldi.

Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

Aslan'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Lucas Torreira ve 81'inci dakikada Davinson Sanchez kaydetti.

Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

Cimbom'da son olarak Teknik Direktör Okan Buruk hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

BURUK'A BİR TALİP DE SUUDİ ARABİSTAN'DAN!

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk için İtalya Serie A'nın dev takımlarından Roma'nın sezon başından bu yana ilgisi bulunuyor.

Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

Sabah'ta yer alan habere göre Roma, Buruk'a teklif yapmaya hazırlanırken Suudi Arabistan'da üst sıralardaki bir ekibin de Okan Buruk için nabız yokladığı öğrenildi.

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