Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, üst üste 3. lig şampiyonluğuna ve kupa zaferine ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Buruk'a Avrupa dışından bir takımın talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Cimbom'da son olarak Teknik Direktör Okan Buruk hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BURUK'A BİR TALİP DE SUUDİ ARABİSTAN'DAN!
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk için İtalya Serie A'nın dev takımlarından Roma'nın sezon başından bu yana ilgisi bulunuyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Roma, Buruk'a teklif yapmaya hazırlanırken Suudi Arabistan'da üst sıralardaki bir ekibin de Okan Buruk için nabız yokladığı öğrenildi.
Haberin devamında ise Körfez ekibinin 51 yaşındaki teknik adama Galatasaray'da kazandığının 3 katı bir teklif yapmayı düşündüğü ve sezon bitiminin ardından resmi hamle yapılmasının beklendiği belirtildi.
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