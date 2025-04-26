Okan Buruk'a sürpriz talip! Galatasaray'dan kazandığının 3 katı teklif edilecek

Cimbom'da son olarak Teknik Direktör Okan Buruk hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Roma, Buruk'a teklif yapmaya hazırlanırken Suudi Arabistan'da üst sıralardaki bir ekibin de Okan Buruk için nabız yokladığı öğrenildi.