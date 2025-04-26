Aslan'ın Xhaka'sı yok

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kalan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı. Listedeki oyuncular için temas kuran sarı-kırmızılıların, önceliği ise Bayer Leverkusen'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka... Geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki orta sahanın babasını İstanbul'a davet eden ve bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, transferde ciddi adımlar attı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Alman medyası, Galatasaray'ın Granit Xhaka ile prensip anlaşmasına vardığını duyururken, Bayer Leverkusen'le ise kısa süre içinde pazarlıklara başlayacağını yazdı. Bundesliga temsilcisinin, yaşından dolayı İsviçreli futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakabileceği de haberde vurgulandı. Galatasaray'ın Xhaka'ya 2+1 yıllık sözleşme önerdiği de gelen bilgiler arasında... Bu sezon Alman ekibinde 46 maça çıkan Xhaka, 2 gol atıp 7 de asist yaptı.

15 MİLYON EUROYA GELDİ

Xhaka, 2023 yaz transfer döneminde Arsenal'den 15 milyon euroya transfer edildi. Henüz Alman ekibinde 2. yılını geçiren İsviçreli oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Xhaka, şu ana kadar 96 maça çıktı Leverkusen'de...

BAYER TARİHİNE GEÇTİ

Xhaka, geldiği sezon Bayer Leverkusen'in kazandığı tarihi şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.