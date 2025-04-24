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Haberler Galatasaray Seri şampiyonluklar

Seri şampiyonluklar

Aslan, kulüp tarih boyunca seri şampiyonluklarıyla öne çıktı. Gündüz Kılıç, Brian Brich, Derwall, Mustafa Denizli, Feldkamp, Hollman, Fatih Terim ve Okan Buruk seri zaferlerde rol oynadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Seri şampiyonluklar

Galatasaray, kulüp tarihi boyunca seri şampiyonluklarıyla dikkat çekiyor. Son 2 sezonun şampiyonu olan Cimbom, üst üste 3. zaferini elde etmek istiyor. Okan Buruk, üst üste üçüncü şampiyonlukla tarihe geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda 1961- 62, 1962-63 sezonlarında Gündüz Kılıç'la üst üste 2 şampiyonluk, 1970- 71, 1971-72, 1972-73 aralarında Brian Brich ile üst üste 3 şampiyonluk, 1986-87, 1987-88 sezonlarında Derwall ve Mustafa Denizli ile üst üste 2 şampiyonluk, 1992-93, 1993-94'te Feldkamp ve Reiner Hollmann'la üst üste 2 şampiyonluk, 1996-2000 arası Fatih Terim'le tarihi seri, 2011-2013 ve 2017- 2019 arası Fatih Terim'le seri şampiyonluklar ve Okan Buruk'la da 2022- 2023 sezonundan bu yana üst üste zaferler geldi.

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