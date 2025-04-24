Galatasaray, kulüp tarihi boyunca seri şampiyonluklarıyla dikkat çekiyor. Son 2 sezonun şampiyonu olan Cimbom, üst üste 3. zaferini elde etmek istiyor. Okan Buruk, üst üste üçüncü şampiyonlukla tarihe geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda 1961- 62, 1962-63 sezonlarında Gündüz Kılıç'la üst üste 2 şampiyonluk, 1970- 71, 1971-72, 1972-73 aralarında Brian Brich ile üst üste 3 şampiyonluk, 1986-87, 1987-88 sezonlarında Derwall ve Mustafa Denizli ile üst üste 2 şampiyonluk, 1992-93, 1993-94'te Feldkamp ve Reiner Hollmann'la üst üste 2 şampiyonluk, 1996-2000 arası Fatih Terim'le tarihi seri, 2011-2013 ve 2017- 2019 arası Fatih Terim'le seri şampiyonluklar ve Okan Buruk'la da 2022- 2023 sezonundan bu yana üst üste zaferler geldi.