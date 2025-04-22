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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek: Hedefimiz 5. yıldız!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek: Hedefimiz 5. yıldız!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Tümosan Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşılaşacakları maçın öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 18:07 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 18:20
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek: Hedefimiz 5. yıldız!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Tümosan Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşılaşacakları maçın öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz. Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak.

EKSİK DEDİLER, F.BAHÇE'DEN 1 PUAN ALDI

Çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final havasında. Ben buradan taraftarlarıma, yönetime, oyuncularıma, teknik heyete, buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu 6 hafta, ligin en önemli haftaları. 3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve gitti.

Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsin. Aynı konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bütün arzum, iki kulvarda da kupayı kaldırmak.

5 puan önde olmamızın çok önemli olmadığını ifade ettim. Biz, hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor.

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