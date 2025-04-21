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Şampiyon Galatasaray

Şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyen G.Saray, tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da mutlu sona ulaştı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde F.Bahçe ile karşılaşan sarı- kırmızılılar rakibini 75-67 yenerek durumu 2-1 yaptı ve şampiyon oldu. Tarihindeki 11. şampiyonluğuna uzanan sarı-kırmızılılar, karşılaşma bitiminde büyük bir coşkuyla kupasını kaldırdı. Madalya töreninin ardından oyuncular büyük bir kutlama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Şampiyon Galatasaray

Şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyen G.Saray, tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da mutlu sona ulaştı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde F.Bahçe ile karşılaşan sarı- kırmızılılar rakibini 75-67 yenerek durumu 2-1 yaptı ve şampiyon oldu. Tarihindeki 11. şampiyonluğuna uzanan sarı-kırmızılılar, karşılaşma bitiminde büyük bir coşkuyla kupasını kaldırdı. Madalya töreninin ardından oyuncular büyük bir kutlama yaptı.

GÜMÜŞ: KUPAYI HAK ETTİK

Galatasaray Kaptanı Ferit Gümüş, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada kupayı taraftarlara armağan ettiklerini söyledi. Gecikmiş bir şampiyonluk yaşadıklarını aktaran Ferit, "Geçtiğimiz hafta o ruhu yansıtamadık ama bu hafta fazlasıyla yansıttığımız ve şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımdaki genç arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Tüm hafta nasıl konsantre olunur, nasıl kupa alınır bunu gösterdiler. Abileri olarak onlarla gurur duyuyorum. Nice şampiyonluklara" dedi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan G.Saray Fuzul'u tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında, "Rakibini yenerek şampiyon olan G.Saray Fuzul'u kutluyorum. Fenerbahçe İstanbul Jet'i de final seri sindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi

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