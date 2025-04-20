Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi tribünden takip eden Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına giderek takımı tebrik ettiği ve burada şampiyonluk primini müjdelediği öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Özbek'in futbolculara "Harika bir futbol oynadınız. Herkes rahat olsun. Bu sezon da şampiyon olursak sizi çok mutlu edeceğiz. Geçen sezon için verdiğimiz şampiyonluk primini bu sezon iki katını vereceğiz" dediği belirtildi.