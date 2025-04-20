Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi
Galatasaray, 18 Nisan Cuma günü Sipay Bodrum FK'yı sahasında mağlup ederek şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir maçtan daha galip ayrıldı. Sarı kırmızılılarda karşılaşmanın ardından Başkan Dursun Özbek'in futbolculara müjdeli bir haber verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Karşılaşmanın ardından mücadeleyi tribünden takip eden Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına giderek takımı tebrik ettiği ve burada şampiyonluk primini müjdelediği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Özbek'in futbolculara "Harika bir futbol oynadınız. Herkes rahat olsun. Bu sezon da şampiyon olursak sizi çok mutlu edeceğiz. Geçen sezon için verdiğimiz şampiyonluk primini bu sezon iki katını vereceğiz" dediği belirtildi.
Haberin devamında Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğun ardından 5 milyon dolar prim verilirken, bu rakamın 2024-2025 sezonu için toplamda 10 milyon dolar olacağı vurgulandı.
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