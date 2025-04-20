CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Galatasaray, 18 Nisan Cuma günü Sipay Bodrum FK'yı sahasında mağlup ederek şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir maçtan daha galip ayrıldı. Sarı kırmızılılarda karşılaşmanın ardından Başkan Dursun Özbek'in futbolculara müjdeli bir haber verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 10:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Bu karşılaşmayla birlikte ligde puanını 77'ye yükselten Cimbom, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir maçtan daha galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi tribünden takip eden Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına giderek takımı tebrik ettiği ve burada şampiyonluk primini müjdelediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Milliyet'te yer alan habere göre, Özbek'in futbolculara "Harika bir futbol oynadınız. Herkes rahat olsun. Bu sezon da şampiyon olursak sizi çok mutlu edeceğiz. Geçen sezon için verdiğimiz şampiyonluk primini bu sezon iki katını vereceğiz" dediği belirtildi.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! İşte şampiyonluk primi

Haberin devamında Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğun ardından 5 milyon dolar prim verilirken, bu rakamın 2024-2025 sezonu için toplamda 10 milyon dolar olacağı vurgulandı.

F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den!
"Olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem!"
DİĞER
Sustalı Ceylan'ın yıldızı Burak Yörük'ten samimi açıklamalar! "Paranın ve şöhretin hiç önemi yok"
İmamoğlu'nun bir foyası daha çıktı! "Ver Büyükçekmece'den tapu al Beylikdüzü'nden ruhsat" pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası
F.Bahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı!
G.Saray'da Xhaka gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reims-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Reims-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? 09:50
Nice-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Nice-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? 09:48
Lille-Auxerre maçı ne zaman? Lille-Auxerre maçı ne zaman? 09:46
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Süper Lig'den! 09:17
Bugünkü maçlar 20 Nisan Pazar 2025 Bugünkü maçlar 20 Nisan Pazar 2025 09:10
Rizespor-Eyüpspor maçı ne zaman? Rizespor-Eyüpspor maçı ne zaman? 09:08
Daha Eski
Milan-Atalanta maçı ne zaman? Milan-Atalanta maçı ne zaman? 09:00
"Olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem!" "Olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem!" 08:58
Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? 08:58
"Göztepe kupa maçına mı sakladınız?" "Göztepe kupa maçına mı sakladınız?" 08:56
Empoli-Venezia maçı ne zaman? Empoli-Venezia maçı ne zaman? 08:56
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor maçı ne zaman? 08:46