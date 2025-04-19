İki yıldızdan imza

Şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray, iç transferde de çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, takımın iki genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İki oyuncuyla da her konuda anlaşma sağlandı. Galatasaray, iki oyuncuyla yapılan sözleşmeleri kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak. Öte yandan Barış, dünkü maçta kart görerek cezalı duruma düştü ve Eyüp maçında yok. Yunus da Davinson'un attığı golde asist yaptı. Geçen hafta Samsun karşısında bir gol, bir asiste imza atan Yunus, ligdeki asist sayısını da böylece 10'a çıkardı.