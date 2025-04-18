Galatasaray-Sipay Bodrum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başladı. Şampiyonluk yarışında kritik viraja girilirken lider Galatasaray, 35 gün sonra kendi sahasında taraftarlarının önüne çıkıyor. Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, alacakları 3 puan ile ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı yeniden 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-SİPAY BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi

GALATASARAY-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GÜNAY GÜVENÇ'E FAİR-PLAY ÖDÜLÜ VERİLDİ

Galatasaray'ın yetenekli kalecisi Günay Güvenç'e Sipay Bodrum FK maçı öncesi Fair-Play ödülü takdim edildi.

"DÜNYA SOYKIRIMI CANLI CANLI İZLİYOR"

Sipay Bodrum FK maçında Galatasaray tribünleri Filistin'e destek pankartları açtı.