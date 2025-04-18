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Haberler Galatasaray GALATASARAY-BODRUM FK CANLI İZLE | Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-BODRUM FK CANLI İZLE | Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kalan 7 maçın 6'sını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Cimbom, RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alırken, sarı-kırmızılılarda hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Evinde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da 2 isim ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Jose Morais yönetiminde etkili bir performans gösteren Bodrum FK ise zorlu İstanbul deplasmanında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 18:47 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 18:53
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GALATASARAY-BODRUM FK CANLI İZLE | Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilerinden karşılaşmada 3 puanın sahibi olmak isteyen Cimbom, RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kalan 7 maçın 6'sını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılar, sezon sonunda 5. yıldıza ulaşmanın planlarını yapıyor. Bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 74 puanla, Fenerbahçe'nin 3 puan üzerinde zirvede yer alıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi 4 ismin sarı kart ceza sınırında yer alması ise taraftarı düşündürüyor. Peki, Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSİMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

SİPAY BODRUM FK İLE 2. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

FRANKOWSKI'NİN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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