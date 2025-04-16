Aslan'ın Devler Ligi kozu

Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Aslan'da çok başarılı bir sezon geçiren Osimhen'in kalması için tüm fedakarlıklar yapılacak. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'da ünlü forvet için sarı-kırmızılıların Napoli ile temaslar kurduğu vurgulandı. Nijeryalı futbolcu için Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde gelecek maddi gücün Napoli'ye teklifte kullanılacağı kaydedildi. 26 yaşındaki forvetin Galatasaray'da mutlu olması da en büyük koz oldu.

ÇİFTE ZAFER İSTİYOR

Aslan'ın dışında Manchester United, Chelsea ve Juventus'un ciddi anlamda bu yarışında içerisinde olduğu dile getirildi. Öte yandan Victor Osimhen'in sezon bitene kadar transfer konularına girmek istememesi dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı forma altında çifte kupa zaferi hedefleyen başarılı yıldız, sezon sona erdikten sonra transfer görüşmelerine yoğunlaşmak istiyor. Victor Osimhen, ara transfer döneminde de benzer şekilde hiçbir transfer görüşmesinde bulunmak isetememişti.