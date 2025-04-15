TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basan Galatasaray'da forvet arayışları hızlandı. Yönetim, sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın önceliklerden birisi de forvet transferi...
Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için seferberlik ilan etmiş durumda.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı santrforun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu takımda tutmak istiyor.
Victor Osimhen için girişimlerini sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
YENİDEN KOLO MUANI
Fransız basını, sarı-kırmızıların ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Kolo Muani ile ilgilendiğini yazdı.
Sport kaynaklı haberde, yıldız golcüyle Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği kaydedildi.
Juventus'taki kariyerine iyi bir başlangıç yapan Kolo Muani, Igor Tudor'un takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlandı.
Bonservisi PSG'de bulunan Muani, 2023 yılında 95 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan transfer edilmişti.
Bu sezon toplam 27 maçta süre alan Fransız forvet, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 1.87 boyundaki santrforun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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