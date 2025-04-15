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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basan Galatasaray'da forvet arayışları hızlandı. Yönetim, sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 16:02
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynadığı kritik Reeder Samsunspor deplasmanından 2-0 galip ayrılarak zirve yarışında hata yapmayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Sarı-kırmızılılar, 2024/25 sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Sezonu zirvede noktalayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Aslan, transfer politikasını da bu doğrultuda şekillendirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın önceliklerden birisi de forvet transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için seferberlik ilan etmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı santrforun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Victor Osimhen için girişimlerini sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

YENİDEN KOLO MUANI

Fransız basını, sarı-kırmızıların ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Kolo Muani ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Sport kaynaklı haberde, yıldız golcüyle Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Juventus'taki kariyerine iyi bir başlangıç yapan Kolo Muani, Igor Tudor'un takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Bonservisi PSG'de bulunan Muani, 2023 yılında 95 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Osimhen'i beklerken...

Bu sezon toplam 27 maçta süre alan Fransız forvet, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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