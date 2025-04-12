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Haberler Galatasaray Anı yaşıyorum

Anı yaşıyorum

Victor Osimhen: “Ben anı yaşıyorum ve keyfime bakıyorum”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Anı yaşıyorum
Gollerine dün Samsunspor karşısında da devam eden Osimhen, maç sonu şunları söyledi: "Gol katkımdan dolayı mutluyum. Üzerine koyarak devam etmeliyiz. Odak gücümüz elimizde. Her maçı kazanmak istiyoruz. Kalitemiz var. Sezon sonunda kupayı kaldırmak için hazırlanmamız gerekiyor. Avantajlı taraf biziz. Söylentiler oluyor. Ama ben anı yaşıyorum ve keyfine bakıyorum. Taraftar inanılmaz destek oldu. Sadece bana değil arkadaşlarıma ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak."
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