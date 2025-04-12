Gollerinedün Samsunspor karşısında da devam eden Osimhen, maç sonu şunları söyledi: "Gol katkımdan dolayı mutluyum. Üzerine koyarak devam etmeliyiz. Odak gücümüz elimizde. Her maçı kazanmak istiyoruz. Kalitemiz var. Sezon sonunda kupayı kaldırmak için hazırlanmamız gerekiyor. Avantajlı taraf biziz. Söylentiler oluyor. Ama ben anı yaşıyorum ve keyfine bakıyorum. Taraftar inanılmaz destek oldu. Sadece bana değil arkadaşlarıma ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak."