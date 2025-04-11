Reeder Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçen, sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Sezonun flaş ekibi Reeder Samsunspor ise taraftarı önünde puanlar almak için sahaya çıkıyor.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

Reeder Samsunspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son haftalarda artan performansıyla Süper Lig gol krallığı listesinde zirveye yerleşen yıldız futbolcu, son olarak Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye karşı 2 gol kaydetti. Kupada sarı-kırmızılıların yarı finale çıkmasında önemli katkıda bulunan 26 yaşındaki golcü oyuncu, ligde de şampiyonluk yolunda gol ve asistlerine devam etmeyi amaçlıyor. İşte Victor Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'in 30. haftasını BAY olarak geçen ve Fenerbahçe ile olan puan farkı 3'e düşen Galatasaray, bu hafta Samsunspor'a konuk oluyor. Kritik deplasman maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, ezeli rakibiyle olan puan farkını tekrar arttırmayı hedefliyor. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla elemesini bilen Galatasaray, ligde de zirve yarışını kazanmayı hedefliyor. 71 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray, Karadeniz ekibine karşı kazanarak son haftalarda hata yapmak istemiyor.

SAMSUNSPOR SON HAFTALARDA DURGUN

Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş ekiplerinden biri olmayı başaran Samsunspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına engel olamıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, son 3 maçını ise kazanamadı.

GALATASARAY'DAN SAMSUNSPOR'A ÜSTÜNLÜK

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 42 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 14 maç ise berabere sona erdi.

Aslan'ın 136 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanırken, Samsunspor ise rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında 2-1'lik skorla almıştı. Daha sonra iki takım arasında oynanan son 7 maçı da Galatasaray kazanmayı başardı.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Samunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Osimhen, Sanchez, Barış Alper ve Sallai kart görmeleri halinde Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.