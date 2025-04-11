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Haberler Galatasaray Mourinho dersini aldı

Mourinho dersini aldı

Abdullah Kavukcu'dan ezeli rakibinin hocasına büyük gönderme geldi: "Rakibimizle 3 maç yaptık. 2'sini kazandık, 1'inde berabere kaldık. Mourinho, Türkiye'ye geldi, Okan hoca gereken dersi verdi. Algı yapmanın da anlamı yok."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Mourinho dersini aldı

Olaylı F.Bahçe-G.Saray derbisinin yankıları devam ederken verilen cezalar ve yaşanan gerginlikler sıcaklığını koruyor. G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da, Okan Buruk'un burnuna fiziksel temasta bulunan F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı. Portekizli'nin gereken dersi aldığını belirten Kavukcu, şu ifadeleri kullandı: "Okan hoca ile 1998 yılından beri beraberim, çok yakın arkadaşım. Okan hocamızı da kimseye yem etmeyiz.

3'TE 2 YAPTIK

Okan hocamla inşallah 4 şampiyonluk birlikte göreceğiz. 8 tane final maçımız var. Aldığımız zaman puan farkını konuşmamıza gerek yok. Rakibimizle 3 maç yaptık. 2'sini kazandık, 1'inde berabere kaldık. Mourinho Türkiye'ye geldi, Okan hoca gereken dersi verdi. Algı yapmanın da anlamı yok. Her maç ayrı bir final. Samsun'u yenip, döneceğiz. Bütün hedefimiz bu. G.Saray sahada konuşur. Biz hiçbir zaman G.Saray'ın haklarını yedirmeyiz. Kimse de yiyemez."

YILDIZLAR GELMEK İSTİYOR

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Kavukcu, "Dünyada bize gelmek isteyen o kadar çok futbolcu var ki isimleri şu an konuşsak zaten çok farklı olur. Her şeyin zamanı var. G.Saray'ın adasını, bir şeyi satarak da kimseyi almayı düşünmüyoruz. G.Saray'ın yıllık bütçesi var. Statta yeni reklam alanları oluşturuyoruz. Gece gündüz başkanımızla beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ

Kulübün finansal olarak iyi bir durumda olduğunu belirten Abdullah Kavukcu, "G.Saray geldiği konum itibarıyla, finansal konum itibarıyla bütün takımlardan daha önde. Zaten bunun çekememezliği var. G.Saray'ın kimse önüne geçemez. G.Saray öyle bir konuma geldi ki 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'ni kapatabilecek duruma geldi" ifadelerini kullandı.

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