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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler gelecek sezon için Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldız oyuncuyu kadroda tutmak isteyen sarı kırmızılılar Farklı hamlelere hazırlanıyor. İşte Osimhen'in transferi için uygulamaya sokulacak çılgın plan... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Nijeryalı yıldızı sezon sonunda bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen G.Saray, 66 milyon Euro'luk satın alma hakkına sahip.

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Bu sezonun başında 9 milyon Euro'ya kiralanan oyuncu için Aslan'ın rakipleri ise Avrupa'nın dev ekipleri. Aralarında Chelsea, Manchester United, Juventus'un da bulunduğu çok sayıda takım Osimhen için nabız yokluyor.

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncuyu kadrosunda tutmak için maddi hazırlıklarını yaparken, taraftarı da bu transfere ortak edeceği bir projeyi hayata geçirmek için geri sayıma başladı...

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

YENİ AYRICALIKLAR ÜYELERİ BEKLİYOR
Yapay zekâ destekli yeni mobil uygulaması sezon sonuna kadar tanıtılıp hayata geçirilecek. Farklı üyelikleri barındıran uygulamada 2 bin 500 TL'lik premium üyelik ile birlikte kulübe de dev bir gelir kapısı açılacak.

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Bu üyeliğe sahip olanlara; özel jestlerden, antrenman izlemeye, futbolcularla tanışmaya kadar birçok ayrıcalık sunulacak. Galatasaray, uygulama ile ilk etapta 500 bin premium üyeye ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Osimhen transferi için ciddi bir kaynak oluşturacak olan projeden gelecek parayla birlikte oyuncu için yapılacak 3 taksitli anlaşmanın ilk bölümünün karşılanacağı düşünülüyor.

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

NAPOLİ İLE MASAYA OTURULDU
Aslan, Osimhen'in transferi için Napoli'nin yöneticileri ile resmi görüşmelere başladı. G.Saray, oyuncuyu transfer etmek istediğini hem 26 yaşındaki yıldızın yetkililerine hem de Napoli idarecilerine sözlü olarak geçtiğimiz ay iletti.

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Sonrasında İtalyan kulübü ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, "Biz belirlenen satın alma bedelini ödemeye hazırız. Siz de diğer kulüplerle görüşürken bunu dikkate alın. Osimhen'in bize olumlu dönüş yapması durumunda, bonservisini alacağız" sözleriyle transferin de önünü açtı.

Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

3 YÖNETİCİ İLGİLENİYOR
Başkan Dursun Özbek'in görevlendirdiği 3 yönetici bu proje ile yakından ilgileniyor ve son aşamaya gelindi.

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