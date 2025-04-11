Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek
Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler gelecek sezon için Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldız oyuncuyu kadroda tutmak isteyen sarı kırmızılılar Farklı hamlelere hazırlanıyor. İşte Osimhen'in transferi için uygulamaya sokulacak çılgın plan... | GALATASARAY HABERLERİ
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YENİ AYRICALIKLAR ÜYELERİ BEKLİYOR
Yapay zekâ destekli yeni mobil uygulaması sezon sonuna kadar tanıtılıp hayata geçirilecek. Farklı üyelikleri barındıran uygulamada 2 bin 500 TL'lik premium üyelik ile birlikte kulübe de dev bir gelir kapısı açılacak.
Bu üyeliğe sahip olanlara; özel jestlerden, antrenman izlemeye, futbolcularla tanışmaya kadar birçok ayrıcalık sunulacak. Galatasaray, uygulama ile ilk etapta 500 bin premium üyeye ulaşmayı hedefliyor.
Osimhen transferi için ciddi bir kaynak oluşturacak olan projeden gelecek parayla birlikte oyuncu için yapılacak 3 taksitli anlaşmanın ilk bölümünün karşılanacağı düşünülüyor.
NAPOLİ İLE MASAYA OTURULDU
Aslan, Osimhen'in transferi için Napoli'nin yöneticileri ile resmi görüşmelere başladı. G.Saray, oyuncuyu transfer etmek istediğini hem 26 yaşındaki yıldızın yetkililerine hem de Napoli idarecilerine sözlü olarak geçtiğimiz ay iletti.
Sonrasında İtalyan kulübü ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, "Biz belirlenen satın alma bedelini ödemeye hazırız. Siz de diğer kulüplerle görüşürken bunu dikkate alın. Osimhen'in bize olumlu dönüş yapması durumunda, bonservisini alacağız" sözleriyle transferin de önünü açtı.
3 YÖNETİCİ İLGİLENİYOR
Başkan Dursun Özbek'in görevlendirdiği 3 yönetici bu proje ile yakından ilgileniyor ve son aşamaya gelindi.
Bu sezon 10 milyon Euro yıllık ücret alan Osimhen'in menajerleri ile yapılan toplantıda G.Saray'dan yıllık 15 milyon Euro'luk beklenti içinde olduğu iletilmişti.
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