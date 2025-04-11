Galatasaray'dan çılgın Osimhen projesi! Transferi taraftar bitirecek

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Nijeryalı yıldızı sezon sonunda bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen G.Saray, 66 milyon Euro'luk satın alma hakkına sahip.

Bu sezonun başında 9 milyon Euro'ya kiralanan oyuncu için Aslan'ın rakipleri ise Avrupa'nın dev ekipleri. Aralarında Chelsea, Manchester United, Juventus'un da bulunduğu çok sayıda takım Osimhen için nabız yokluyor.