  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da yaşanan olaylar sonrası Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay bir maç ceza almıştı. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan iki futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 09:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Sarı-kırmızılılar, Ülker Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Nijeryalı yıldız Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Kadıköy'deki dev derbiye yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile Fred 3 maç, Yardımcı Antrenör Salvatore Foti ve Kaleci Antrenörü Sandro Zufic 4 maç, Mert Hakan Yandaş ile 1 maç ceza aldı.

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay 1'er maç ceza aldı.

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Sarı-kırmızılılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği kararlar sonrası harekete geçti.

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a verilen cezalara itiraz edecek.

Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması

Cezaların onanması halinde iki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

F.Bahçe'den Livakovic kararı!
Reklam
DİĞER
SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş'a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Bugün İstanbul yarın Antalya
F.Bahçe'den Uruguaylı yıldız kanca!
G.Saray'dan çifte bomba! Transferleri böyle duyuruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Omar Fayed piyangosu! F.Bahçe'ye Omar Fayed piyangosu! 08:57
Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman? Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman? 08:53
Bugünkü maçlar 10 Nisan Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 10 Nisan Perşembe 2025 08:12
PSG sahasında tur kapısını araladı! PSG sahasında tur kapısını araladı! 00:17
Barça evinde yarı finale göz kırptı! Barça evinde yarı finale göz kırptı! 00:17
Maximin'den flaş Mourinho itirafı! Maximin'den flaş Mourinho itirafı! 00:17
Daha Eski
F.Bahçe'ye Kostic müjdesi! F.Bahçe'ye Kostic müjdesi! 00:17
Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda şampiyon! Ziraat Bankkart CEV Kupası'nda şampiyon! 00:17
G.Saray'ın Samsun planı hazır! G.Saray'ın Samsun planı hazır! 00:17
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan... G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! İlkay Gündoğan... 00:17
Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı 00:17
İngiliz devinde gündem Kerem! İngiliz devinde gündem Kerem! 00:17