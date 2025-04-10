Galatasaray'dan TFF'ye Barış Alper Yılmaz çıkarması
Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da yaşanan olaylar sonrası Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay bir maç ceza almıştı. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan iki futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Kadıköy'deki dev derbiye yaşanan olaylar damgasını vurdu.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile Fred 3 maç, Yardımcı Antrenör Salvatore Foti ve Kaleci Antrenörü Sandro Zufic 4 maç, Mert Hakan Yandaş ile 1 maç ceza aldı.
Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay 1'er maç ceza aldı.
Sarı-kırmızılılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği kararlar sonrası harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a verilen cezalara itiraz edecek.
Cezaların onanması halinde iki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
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