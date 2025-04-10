Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Sanchez'in Tottenham'daki değerinin ise 60 milyon euroya kadar çıkmış olduğu belirtiliyor.

Tottenham yöneticilerinin ise Özbek'e verdiği yanıt dikkat çekti: "Bazen gitmen gerekir. Sanchez'in durumu da böyleydi. O, Galatasaray'a gitme kararını verdi ve ne kadar doğru bir karar aldığını gösterdi. Şu an burada çok iyi performans gösteriyor ve kendisini buldu."