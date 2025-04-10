Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Tottenham ile oynanan Avrupa Ligi maçından önce Davinson Sanchez hakkında ilginç bir itirafta bulunduğu ortaya çıktı. İşte o itiraf… (GS spor haberleri)
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Sanchez'in Tottenham'daki değerinin ise 60 milyon euroya kadar çıkmış olduğu belirtiliyor.
Tottenham yöneticilerinin ise Özbek'e verdiği yanıt dikkat çekti: "Bazen gitmen gerekir. Sanchez'in durumu da böyleydi. O, Galatasaray'a gitme kararını verdi ve ne kadar doğru bir karar aldığını gösterdi. Şu an burada çok iyi performans gösteriyor ve kendisini buldu."
Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan ve ilk sezonu dışında istikrarsız bir dönem geçiren Sanchez, bu sezon Galatasaray'da genellikle takımın önemli oyuncularından biri oldu ve toplamda 34 maçta görev yaptı.
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