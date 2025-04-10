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Haberler Galatasaray Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Tottenham ile oynanan Avrupa Ligi maçından önce Davinson Sanchez hakkında ilginç bir itirafta bulunduğu ortaya çıktı. İşte o itiraf… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:59
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Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Tottenham ile oynanan Avrupa Ligi maçından önce Davinson Sanchez hakkında ilginç bir itirafı ortaya çıktı.

Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Milliyet'te yer alan habere göre 7 Kasım 2024'teki Rams Park'taki karşılaşma öncesinde, Özbek'in İngiliz yöneticilere, "Sanchez'i neden bıraktığınızı hala anlamıyorum. O çok özel bir futbolcu ve biz kendisinden son derece memnunuz" dediği bildirildi.

Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Kolombiyalı stoper 9.5 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olmuştu, ancak Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri şu an 19 milyon euro civarına yükselmiş durumda.

Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Sanchez'in Tottenham'daki değerinin ise 60 milyon euroya kadar çıkmış olduğu belirtiliyor.

Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Tottenham yöneticilerinin ise Özbek'e verdiği yanıt dikkat çekti: "Bazen gitmen gerekir. Sanchez'in durumu da böyleydi. O, Galatasaray'a gitme kararını verdi ve ne kadar doğru bir karar aldığını gösterdi. Şu an burada çok iyi performans gösteriyor ve kendisini buldu."

Dursun Özbek’ten flaş Davinson Sanchez itirafı: “Anlamıyorum!"

Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan ve ilk sezonu dışında istikrarsız bir dönem geçiren Sanchez, bu sezon Galatasaray'da genellikle takımın önemli oyuncularından biri oldu ve toplamda 34 maçta görev yaptı.

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