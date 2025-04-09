Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!
İtalyan basınında yer alan habere göre Roma yönetimi, Serie A’da 4 maçta sadece 185 dakika forma giyen Victor Nelsson'un opsiyonunu kullanmayacak. Danimarkalı stoperin Galatasaray'a dönmesinin ardından geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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İtalyan basını da Roma kulübünün 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayı kesinlikle düşünmediğini yazdı.
Bu durumda yeni sezonda Galatasaray'a dönmek zorunda kalacak olan Nelsson'un tutumu merak konusu.
Yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı problemler nedeniyle ayrılık kararını almıştı.
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