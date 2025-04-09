Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralık olarak Roma'ya giden Victor Nelsson, İtalya'da aradığını bulamadı.

Şu ana kadar Serie-A'da sadece 4 maçta 185 dakika forma giyen Danimarkalı stoper performansıyla kimseyi memnun edemedi.