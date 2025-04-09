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Haberler Galatasaray Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

İtalyan basınında yer alan habere göre Roma yönetimi, Serie A’da 4 maçta sadece 185 dakika forma giyen Victor Nelsson'un opsiyonunu kullanmayacak. Danimarkalı stoperin Galatasaray'a dönmesinin ardından geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralık olarak Roma'ya giden Victor Nelsson, İtalya'da aradığını bulamadı.

Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

Şu ana kadar Serie-A'da sadece 4 maçta 185 dakika forma giyen Danimarkalı stoper performansıyla kimseyi memnun edemedi.

Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Claudio Ranieri'yi memnun edemeyen Nelsson'un yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor.

Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

İtalyan basını da Roma kulübünün 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayı kesinlikle düşünmediğini yazdı.

Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

Bu durumda yeni sezonda Galatasaray'a dönmek zorunda kalacak olan Nelsson'un tutumu merak konusu.

Victor Nelsson'a Galatasaray yolu göründü!

Yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı problemler nedeniyle ayrılık kararını almıştı.

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