GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak için çalışmalarını sürdürdüğü Victor Osimhen ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortay atıldı. İspanyol basını, Real Madrid'in Vinicius Jr.'ı satmayı düşündüğü ve Brezilyalı yıldızın yerine Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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İspanyol ekibi, yıldız oyuncunun yerine alabilecekleri üç adayı da belirlemiş durumda.
Sporting Lizbon'un forveti Viktor Gyökeres, hızı, fiziği ve bitiricilik konusundaki isabetliliği nedeniyle Madrid'in listesinin üst sırasında yer alıyor.
Galatasaray'daki performansı sayesinde Osimhen, Real Madrid'in dikkatini çekti.
Milan forması giyen Rafael Leao da İspanyol ekibinin gündeminde.
Napoli'nin 75 milyon Euro'luk teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Osimhen'i kadroya katmak konusunda özellikle istekli olduğu ifade edildi.
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