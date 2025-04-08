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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak için çalışmalarını sürdürdüğü Victor Osimhen ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortay atıldı. İspanyol basını, Real Madrid'in Vinicius Jr.'ı satmayı düşündüğü ve Brezilyalı yıldızın yerine Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 09:40
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus, PSG ve Barcelona'nın radarında olan Nijeryalı forvet için Real Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Fichajes'te yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre, Real Madrid'in üst düzey yöneticileri bu sezon istikrar sorunu yaşayan Vinicius Junior'u sezon sonunda ciddi şekilde satmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

İspanyol ekibi, yıldız oyuncunun yerine alabilecekleri üç adayı da belirlemiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Sporting Lizbon'un forveti Viktor Gyökeres, hızı, fiziği ve bitiricilik konusundaki isabetliliği nedeniyle Madrid'in listesinin üst sırasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Galatasaray'daki performansı sayesinde Osimhen, Real Madrid'in dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Milan forması giyen Rafael Leao da İspanyol ekibinin gündeminde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Napoli'nin 75 milyon Euro'luk teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Real Madrid'den Osimhen bombası! Vinicius Jr.'ın yerine gelecek

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Osimhen'i kadroya katmak konusunda özellikle istekli olduğu ifade edildi.

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