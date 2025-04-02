Zafer yemini

ZIRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, dev maça odaklandı. Ligdeki Beşiktaş yenilgisi sonrası üzülen Aslan'da tüm futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi bir araya gelerek galibiyet için kenetlendi. Kemerburgaz'daki tamamen derbiyie odaklanan futbolcular, hem ligdeki üzüntüyü unutturmak hem kupa hedefinde sorun yaşamamak hem de taraftarlarına Fenerbahçe zaferi hediye etmek istiyor.

KAPTANLARDAN MOTİVE

Kaptan Muslera, Mertens ve Osimhen gibi lider isimler de takımla sık sık konuşmalar yaparak Fenerbahçe maçının öneminden bahsediyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, Beşiktaş maçının geride kaldığını, Kadıköy'deki derbinin sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olduğunu savunuyor. Kaptan Muslera, takım arkadaşlarıyla sık sık konuşmalar yaparak Fenerbahçe deplasmanında kazandıkları galibiyetleri anımsatıyor.

İLK GOLLERİ ATIYOR

SARI-kırmızılı takım, son 30 yılda Fenerbahçe ile oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında çoğunlukla ilk golü atan taraf olmayı başarıyor. Söz konusu 16 karşılaşmanın 10'unda ilk golü atan taraf olan Galatasaray, bu maçların 8'ini kazandı (Hükmen 3-0 kazanılan maçta Mauro Icardi'nin golü dahil). Son 30 yılda Fenerbahçe'ye karşı ilk golü attığı kupa maçlarını kaybetmeyen Galatasaray, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

KADIKÖY'DE KAYBETMİYOR

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Kadıköy'de hiç yenilmedi. 2022-2023 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımda görev yapan Buruk; Fenerbahçe deplasmanında 3 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri söz konusu maçlarda rakip filelere 6 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü

OSIMHEN ÇOK HIRSLI

Sarı-kırmızılı formayla 26 gole imzasını koyan Victor Osimhen, gözünü F.Bahçe derbisine çevirdi. Bu sezon sarı-lacivertlilere karşı ligde 2 maça çıkan Osimhen, gol atma başarısı gösteremedi. Sadece Kadıköy'de 3-1 kazandıkları mücadelede Mertens'e asist yapan Nijeryalı yıldız, kupadaki dev maçta gerçek G.Saraylı olmak istiyor. 26 yaşındaki forvet 3. kez rakip olacağı F.Bahçe'ye gol atmayı çok istiyor ve derbiye ekstra motive oluyor.

MUSLERA'NIN 34. DERBİSİ

GALATASARAY'da sezon sonu ayrılması beklenen Fernando Muslera 34'ncü F.Bahçe derbisine çıkacak. Uruguaylı kaleci, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 33 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi istatistiği yakaladı. Muslera'ya bu akşam yapılacak dev maçta yine çok iş düşecek.

6 FARKLI İSİM ATTI

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Galatasaray'da, bu gollerin hepsi farklı oyunculardan geldi. Sarı-kırmızılılarda söz konusu golleri; Alvaro Morata, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın kaydetti.

KUPADA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

GALATASARAY, Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Kupası'nda önemli bir üstünlüğe sahip. İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonundan bu yana 27 kez kupada rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 maç ise berabere bitti. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe toplamda 29 golle karşılık verebildi.

CİMBOM TAM KADRO

CIMBOM, Kadıköy'deki dev maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular maç saatini beklemeye başladı. Bu arada Aslan, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı dönüşünde ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkamayan Roland Sallai de kadroda yer alabilecek. Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu maç saatinde belli olacak. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Frankowski ise cezalı durumda.

ÖZBEK'İN 13. DERBİSİ

Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye karşı 14. derbinin heyecanını bu akşamki mücadelede yaşayacak. Sarıkırmızılı kulübün başkanı görev yaptığı iki farklı dönemde karşı dev derbide 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

NİSAN AYINDA ROTASI

Sarı-kırmızılılar, kupadaki Fenerbahçe derbisi sonrası ligde hafta sonunu BAY geçecek. Galatasaray, 11 Nisan'da Samsunspor deplasmanına gidecek. Aslan 18-21 Nisan haftası da Bodrum FK ile oynayacak, 25-28 Nisan döneminde ise rakip Eyüpspor.