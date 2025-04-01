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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı!

Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı!

Süper Lig'deki ilk yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşayan Galatasaray, dört gün aradan sonra bu kez Türkiye Kupası'nda bir başka derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla altı puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, kupada tur atlayarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmaya çalışacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 14:59
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Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı!

Süper Lig'deki ilk yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşayan Galatasaray, dört gün aradan sonra bu kez Türkiye Kupası'nda bir başka derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla altı puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, kupada tur atlayarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmaya çalışacak.

SON 10 MAÇTA VE FİNALLERDE GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde final, yarı final ve çeyrek finalde 5'er kez eşleşti. Söz konusu 15 eşleşmede sarı-kırmızılılar 11, sarı-lacivertliler 4 defa tur atlayan taraf oldu. Öte yandan oynanan 5 finali de Galatasaray kazandı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşmada, kazanan takım yarı finale yükselecek. Eğer 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak; yine eşitlik sağlanamazsa, turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 maçta Galatasaray 14 galibiyet alırken, Fenerbahçe 3 kez kazandı; 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, Kadıköy'de alacağı iyi bir sonuçla üst üste üçüncü ve toplamda yirmi beşinci şampiyonluk hedefinde ilerlediği Süper Lig'deki yarışta psikolojik avantajı da ele geçirmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek. Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise son antrenmanda belli olacak.

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