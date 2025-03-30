Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart tartışmaları! Kararlar doğru mu?
Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etti. Ancak karşılaşmanın hakem kararları büyük tartışmalara yol açtı. Eski hakemler maçtaki kritik kararları mercek altına aldı. İşte detaylar... (BJK, GS spor haberleri)
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Galatasaray'da Frankowski, ilk yarıda VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Beşiktaş'ta ise son dakikalarda Semih Kılıçsoy, yine VAR müdahalesiyle kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın hakem kadrosunda Yasin Kol'un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yer alırken VAR hakemi olarak Pawel Pskit, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yaptı.
Mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar eski hakemler tarafından değerlendirildi.
beIN Sports'un hakem programı beIN Trioda Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım kritik kararları mercek altına aldı.
Milliyet'in derlediği haberde hakem yorumcuları, özellikle kırmızı kart kararları hakkında dikkat çeken görüşler paylaştı.
İŞTE ESKİ HAKEMLERİN YORUMLARI
"11'nci dakikada Masuaku - Barış Alper pozisyonunda elle oynama kararı doğru mu?"
Bülent Yıldırım: İlk başta Barış Alper, rakibini tutup çekti. Hücum faul verebilir. Vermedi. Ardından Masuaku rakibine vurdu. Burada faul var. Çıkacak son karar elle oynama.
Bahattin Duran: Barış Alper formadan tuttu, faul verebilir hakem. Yerde kalan Barış'a Masuaku'nun hareketi faul.
Deniz Çoban: Barış'ın tutması rakibi bozacak bir tutma değil. Masuaku aleyhine net bir faul verilmeliydi.
"14'üncü dakikada Morata'nın topa vurduğu pozisyonda sarı kart gerekir mi?"
Bahattin Duran: Hakemin kararına itiraz değil. Morata ofsayttan geldi.
Bülent Yıldırım: Açık ofsayttı. Sorun yok.
"25'nci dakikada Frankowski'nin Muçi'ye faulünde kart gerekir mi?"
Bülent Yıldırım: Köşe gönderine yakın bir alan. Muçi topu düzeltti, ortada top yokken doğrudan rakibi hedef alan bir faul. Hakem sarı kart göstermeliydi.
Bahattin Duran: Derbi, farklı yönetim tarzı olsun, sert uyarı yapayım derse de kabul ederim. Frankowski'nin de ayağı kaydı.
Deniz Çoban: Hakem burada limitim burası deseydi bence de sarı kartın yerine onu da tercih ederdim. Yüzde yüz sarı kart da demiyorum.
"Chamberlain'in Osimhen'e faulünde sarı kart gerekir mi?"
Bahattin Duran: Burada gerekir. Ayağı karın bölgesine geliyor. Sarı kart gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.
"Sara'nın Rafa Silva'ya faulünde kart gerekir mi?"
Bülent Yıldırım: Burada sarı kart gerekirdi. Taktik nitelikte bir faul.
Bahattin Duran: Rafa geçebilse, umut vaad eden atak olacak.
Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.
"Frankowki'nin kırmızı kartı doğru mu?"
Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı kriterleri belli. Topun kaleye mesafesi, rakip oyuncuların konumu, atağın yönü, topun kontrol olasılığı... Top evet kontrolde, rakip oyuncu engelleyecek kimse yok, diğer bütün kriterler tutuyor. Top ceza alanı ön çizgisine paralel alınmış. İçeri doğru kontrol etse yüzde yüz kırmızı kart ve bariz gol şansı diyeceğim. Sahada hakem kararı desteklenmeli. Sarı kart yeterli. Hakemin sübjektif içerikte değerlendirme yapacağı pozisyon olduğu için atağın geneli itibarıyla hakemin sarı kartını kabul ederim. Hakem sarı da verse kırmızı da verse saygı duyulacak pozisyon. Hakem sarı vermiş, hakem kırmızı da verse kabul ederim.
Bahattin Duran: Sarı kart veren hakemi eleştirmem. Teraziye koysam yüzde 60-70 kırmızı derim. Kırmızıya daha yakınım sahada. Yüzde yüz gol şansı diyemiyorum.
Deniz Çoban: Oyuncu topu güzel kontrol etmiş, yetişebilecek en yakın oyuncu Abdülkerim 'bana göre' burada oyuncu topu stop edip dönüp, cephesini kaleye dönüp şutunu atana kadar yetişebilecek hiçbir oyuncu yok. Hakemin sarı kart kararı yanlış. Sahada kırmızı kart olmalıydı.
"Frankowski'nin kırmızı kart pozisyonuna VAR müdahalesi doğru mu?"
Deniz Çoban: Yanlış. VAR müdahalesi olmaz.
Bülent Yıldırım: Yanlış. VAR müdahalesi yanlış.
Bahattin Duran: Yanlış. VAR müdahalesi olmaz.
"Emirhan Topçu - Osimhen gerginliğinde kart gerekir miydi?"
Bahattin Duran: Genel uyarı yeterliydi.
Bülent Yıldırım: Genel uyarı doğru.
Deniz Çoban: Hakemin buradaki yönetimi doğruydu.
"52'nci dakikada Svensson'un yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?"
Bülent Yıldırım: Aldatma. Svensson sarı kart görmeliydi.
Bahattin Duran: Kendisini bırakıyor.
Deniz Çoban: Faul yok.
"Svensson'un Abdülkerim'e faulünde sarı kart kararı doğru mu?"
Bahattin Duran: Svensson riskli bir hareket yaptı, iki ayağıyla birlikte Abdülkerim'e doğru... Sarı kart doğru, kırmızı kart olmaz. Taban gelse kırmızı olur.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz faul. Sarı kart yeterli.
"Emirhan'ın Davinson'a yaptığı müdahalede penaltı gerekir mi, devam kararı doğru mu?"
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Emirhan da Davinson da yan yanaydı. Sol ayağını bırakıp temas almaya çalıştı.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Penaltı düşünmem.
Deniz Çoban: Bir şarj var ama şarj nizami, bunu kullanıp almaya çalıştı. Devam doğru.
"Masuaku - Barış Alper gerginliğinde sarı kartlar doğru mu?"
Bülent Yıldırım: Burayı kötü yönetti. Sonuçtan bakınca doğru. Bir karmaşa çıktı, iki oyuncuya sarı kart çıkardı. Peki önleyici hakemlik nerede? Taç atılmadan önce abartılı tutma çekme başladı. Taç atılmadan oyuncuları ayıracaksın. Kırmızı kartlık ihlaller olmadı.
Bahattin Duran: Daha iyi yönetebilirdi. Burada mutlaka kart kullanmalıydı, kullandı. Daha iyi yönetilebilirdi.
Deniz Çoban: Kartlarda sorun yok.
"Barış Alper'in Masuaku'ya müdahalesinde ikinci sarı kart gerekir mi?"
Bahattin Duran: Yardımcı hakemden yardım etmesini beklerdim. Topun üstünden ayakkabısına, net bir şekilde bileğe bastı. Kontrolsüz basma. Faulle birlikte sarı kart olmalı. Bu pozisyon faul, Barış Alper'e ikinci sarı kart ve ihraç gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Biraz daha yukarıdan olsa kırmızı kart derdim. Kramponun tabanı, krampona bastı. Kesinlikle ikinci sarı kart. Bile isteye yaptı. Oyundan ihraç edilmeliydi.
Deniz Çoban: Barış Alper ne yaptığının farkında ve durdu. Ona rağmen hakem devam ettirdi. Bu gol olsa VAR karışacak, kırmızı kart çıkacak, gol iptal edilecek.
"Mertens'in Chamberlain'e faulünde kart gerekir mi?"
Bülent Yıldırım: Net sarı kart gerekir.
Bahattin Duran: Net sarı kart gerekir.
Deniz Çoban: Net sarı kart gerekir.
"90+2. dakikada Mertens'e gösterilen sarı kart doğru mu?"
Bahattin Duran: Net sarı kart.
Deniz Çoban: Net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Net sarı kart.
"Semih Kılıçsoy'a gösterilen kırmızı kart ve VAR müdahalesi doğru mu?"
Bülent Yıldırım: Asla kabul etmediğim bir kırmızı kart ve VAR müdahalesi. Semih riskli geldi, doğru. Burada VAR hakemi, işgüzarlık yaptı. Yoruma açık bir pozisyon. Güç transferi şüpheli, temas şüpheli, kramponun kenarı geldi. Acımasızlık yok, gaddarlık yok, şüphe çok. VAR niye karışır buna? VAR yanlış, kırmızı kart doğru değil.
Bahattin Duran: VAR müdahalesi çok yanlış. Bu sarı kart.
Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı yanlış. VAR müdahalesi yanlış.
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