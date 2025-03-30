Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart tartışmaları! Kararlar doğru mu?

"Frankowki'nin kırmızı kartı doğru mu?" Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı kriterleri belli. Topun kaleye mesafesi, rakip oyuncuların konumu, atağın yönü, topun kontrol olasılığı... Top evet kontrolde, rakip oyuncu engelleyecek kimse yok, diğer bütün kriterler tutuyor. Top ceza alanı ön çizgisine paralel alınmış. İçeri doğru kontrol etse yüzde yüz kırmızı kart ve bariz gol şansı diyeceğim. Sahada hakem kararı desteklenmeli. Sarı kart yeterli. Hakemin sübjektif içerikte değerlendirme yapacağı pozisyon olduğu için atağın geneli itibarıyla hakemin sarı kartını kabul ederim. Hakem sarı da verse kırmızı da verse saygı duyulacak pozisyon. Hakem sarı vermiş, hakem kırmızı da verse kabul ederim. Bahattin Duran: Sarı kart veren hakemi eleştirmem. Teraziye koysam yüzde 60-70 kırmızı derim. Kırmızıya daha yakınım sahada. Yüzde yüz gol şansı diyemiyorum. Deniz Çoban: Oyuncu topu güzel kontrol etmiş, yetişebilecek en yakın oyuncu Abdülkerim 'bana göre' burada oyuncu topu stop edip dönüp, cephesini kaleye dönüp şutunu atana kadar yetişebilecek hiçbir oyuncu yok. Hakemin sarı kart kararı yanlış. Sahada kırmızı kart olmalıydı.