Okan Buruk'tan Sallai ve Jelert açıklaması! Kadroda olmama nedenleri...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda dev derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

7-8 tane oyuncu kaldı, diğerleri milli takıma gitti. Hem çalıştık hem de milli oyuncular sakatlanmasın diye dua ettik. Herkes döndü. Roland Sallai'nin ağrıları olduğu için kadroda yok. Jelert'in ağrıları olduğu için kadroda yok. Hazırız. Çok önemli bir maç. Sıralamanın bir önemi yok. Çok zor deplasmanlarından biri. Rakibimizin son iki mağlubiyetlerine bakmıyorum. Ondan önce yeni teknik direktörüyle iyi bir çıkış yakaladı. Ülkemize gelen çok önemli isimlerden biri, örnek bir insan. Kazanmak istiyoruz.